Resumen: Ladrones y extorsionistas tienen las horas contadas en la Plaza de Mercado de Bello tras la drástica decisión que tomaron las autoridades junto a la comunidad.

¡No se la van a dejar montar! Plan de seguridad en Plaza de Mercado de Bello contra el hurto

En las instalaciones de la Plaza de Mercado de Bello se llevó a cabo el Cuarto Comité de Seguridad de Plazas de Mercado, un espacio clave donde las autoridades, los líderes vecinales y los comerciantes se sentaron a manteles para diseñar la estrategia definitiva que le ponga freno al crimen organizado, los hurtos cotidianos y las presiones delictivas que azotan a esta zona comercial.

El encuentro, liderado directamente por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá junto con el gobierno local, buscó tejer una red inquebrantable entre la fuerza pública y quienes mueven la economía popular día a día.

Los comerciantes organizados a través de ASOGESCO, los habitantes de la Comuna 4 y diversos funcionarios de la Alcaldía expusieron sin rodeos las problemáticas prioritarias, enfocándose de manera drástica en la prevención de flagelos de alto impacto como la extorsión y el hurto tradicional.

Asimismo, se discutieron los dolores de cabeza que genera la invasión desmedida del espacio público y la alteración del orden, factores que marchitan el bienestar de este emblemático centro de acopio.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de la localidad, Wber Zapata Lopera, fue enfático al señalar que esta unión vecinal e institucional es el camino correcto para blindar el territorio y erradicar las prácticas ilegales que afectan las rentas de los trabajadores.

Por su parte, los altos mandos policiales, representados por el teniente coronel José Mazo y el mayor Daniel Celis, confirmaron el despliegue total de unidades del Gaula, Carabineros e Infancia y Adolescencia para patrullar palmo a palmo el sector y garantizar la tranquilidad ciudadana.

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