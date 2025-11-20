Valle del Cauca se blinda: nuevo Comité Antiterrorista podrá tumbar drones que vuelen sin permiso

Resumen: Valle del Cauca crea el Copat, un comité antiterrorista que impondrá control estricto al uso de drones y reforzará la seguridad contra grupos armados ilegales en Cali y Jamundí.

El Valle del Cauca anunció un nuevo paquete de medidas excepcionales para enfrentar la creciente amenaza de los grupos armados ilegales que operan en la región.

La gobernadora Dilian Francisca Toro presentó oficialmente el Comité de Prevención y Anticipación al Terrorismo (Copat), una instancia que será creada por decreto y que integrará exclusivamente a los altos mandos de la Fuerza Pública, Fiscalía, autoridades de inteligencia y mandatarios locales.

El anuncio más llamativo fue el establecimiento de un control de drones mucho más estricto en Cali, Jamundí y el resto del departamento. Según adelantó la mandataria, en las próximas semanas se expedirá un decreto que fijará los requisitos obligatorios para operar estos dispositivos, los cuales se han convertido en herramientas utilizadas por varios grupos armados para reconocimiento, vigilancia y ataques.

“No cualquier persona puede volar un dron. Solo podrá hacerlo si cumple con los requisitos. Quien despegue un dron sin autorización enfrentará sanciones, multas e incluso la posibilidad de que el dispositivo sea derribado”, advirtió Toro, subrayando que el control de drones será un punto crítico dentro del Copat.

El comité también ordenó la instalación de puntos fijos de control con presencia del Ejército, la Policía y la Armada en zonas catalogadas como de alto riesgo, especialmente en corredores donde se han registrado ataques recientes.

Toro explicó que el objetivo del Copat es anticiparse a las acciones violentas, fortalecer la reacción temprana y mitigar cualquier riesgo de terrorismo en el departamento.

“Necesitamos actuar antes de que ocurran los hechos, especialmente en Cali y Jamundí”, enfatizó.

Además, la gobernadora anunció que buscará coordinación inmediata con el Cauca, con el fin de unificar estrategias entre ambos territorios, que comparten fronteras críticas afectadas por estructuras criminales.

