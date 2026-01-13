Presidente Petro convoca Comisión Asesora con expresidentes para tratar crisis con EE.UU. y Venezuela

Resumen: El presidente Gustavo Petro citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores este 13 de enero para discutir la relación con Donald Trump y la crisis en Venezuela.

Este martes 13 de enero, la Casa de Nariño será el escenario de una reunión de alto nivel. El presidente Gustavo Petro convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para las 3:00 p.m., con el fin de unificar posturas frente a los desafíos internacionales más críticos que enfrenta el país: la tensa relación con el gobierno de Donald Trump y la caótica situación en Venezuela.

Durante el encuentro, la canciller Rosa Villavicencio presentará un informe sobre la gestión diplomática actual, buscando que las autoridades políticas del país (incluyendo expresidentes y congresistas) planteen recomendaciones ante el panorama de incertidumbre en la región.

Agenda marcada por la urgencia de establecer un diálogo directo con EE.UU.

Aunque el Tratado de Libre Comercio sigue siendo el eje comercial, existen profundas grietas en la cooperación antinarcóticos. Además, Petro busca ratificar su rechazo a cualquier intervención armada en Venezuela, especialmente tras las recientes acciones militares de Estados Unidos en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En su lugar, el mandatario colombiano intenta promover una transición democrática ahora que Delcy Rodríguez ha tomado las riendas del poder en el vecino país, un tema que genera opiniones divididas entre las autoridades asistentes.

Sin embargo, la cumbre no contará con asistencia completa. El expresidente Andrés Pastrana confirmó desde el exterior que no asistirá y, mediante una carta, lanzó fuertes críticas al Gobierno Petro.

Pastrana instó al presidente a rectificar su política frente al narcotráfico y a dejar de apoyar lo que él denomina el “narco-régimen” venezolano. Esta ausencia evidencia la fractura interna que persiste en Colombia sobre cómo manejar la diplomacia en un año donde la presión de Washington y la inestabilidad de Caracas parecen no dar tregua.

