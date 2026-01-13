Resumen: Un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, murió tras un ataque sicarial este 13 de enero. El subdirector del penal resultó gravemente herido.

Sicarios mataron a un niño de 11 años en atentado contra directivos del Inpec en Neiva

Una tragedia indescriptible sacude al país este martes 13 de enero. Un niño de 11 años perdió la vida tras ser alcanzado por las balas en un ataque sicarial dirigido contra su padre, Edgar Enrique Rodríguez, quien hace apenas 10 días había asumido como director de la cárcel de Neiva.

El brutal atentado ocurrió a las 6:53 a.m. en la ruta 45, cuando la familia y otros directivos del Inpec se desplazaban en un vehículo particular.

Según las autoridades, un motociclista interceptó el carro y disparó de manera indiscriminada en al menos seis ocasiones, impactando al menor en la cabeza.

En el vehículo también se movilizaba el subdirector del penal, el coronel (R) Renato Solano Osorio, quien recibió dos impactos de bala en el tórax y el abdomen, y actualmente se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

El niño fue trasladado de urgencia al mismo centro asistencial, pero falleció horas después debido a la gravedad de la herida.

Lo que más desconcierta a las autoridades es que el director Rodríguez no tenía amenazas vigentes en su contra, lo que hace que el ataque sea aún más aterrador por la sevicia empleada contra un funcionario recién posesionado.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, expresó su profundo dolor y solidaridad con la familia, exigiendo celeridad en las investigaciones. “Nos duele profundamente que esto haya cobrado la vida de un menor de edad”, señaló el funcionario, confirmando que la Policía ya activó un “plan candado” en todo el Huila para dar con el paradero de los asesinos. Mientras tanto, en Neiva impera el pánico y el rechazo total hacia este acto que vuelve a poner de luto al Inpec.

