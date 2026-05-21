Resumen: La renovación del Atanasio Girardot no solo incluye obras. Comerciantes y arrendatarios de las cafeterías del estadio recibieron capacitaciones para fortalecer sus negocios y prepararse para la transformación del escenario.

La renovación del Atanasio Girardot también cambiará el negocio de sus cafeterías

La transformación del Atanasio Girardot continúa avanzando en Medellín, no solo con obras de infraestructura, sino también con procesos de acompañamiento dirigidos a comerciantes y arrendatarios que desarrollan actividades económicas dentro del escenario deportivo.

Como parte del impacto social contemplado en el megaproyecto de renovación del estadio, la Alcaldía de Medellín realizó jornadas de formación para los responsables de las cafeterías ubicadas en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, buscando fortalecer sus negocios y prepararlos para los cambios que traerá la modernización del lugar.

Durante las capacitaciones, los participantes recibieron herramientas relacionadas con diagnóstico empresarial, identidad de marca, manejo de costos y presupuestos, además de orientación en manipulación de alimentos, técnicas de ventas e inglés básico para atención al público.

Según informaron las autoridades, las jornadas contaron con la participación de más de 40 asistentes por sesión, lo que evidenció el interés de los comerciantes en fortalecer sus capacidades y mejorar la prestación de servicios dentro del complejo deportivo.

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La estrategia busca que quienes históricamente han trabajado en el Atanasio Girardot puedan adaptarse a las nuevas dinámicas económicas que se proyectan con la transformación del escenario, considerado uno de los más importantes del país.

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Desde la Alcaldía señalaron que la apuesta no solo está enfocada en renovar la infraestructura deportiva, sino también en generar bienestar y oportunidades para las personas que hacen parte del funcionamiento diario del estadio y sus alrededores.

Con este proceso de formación, la alcaldía pretende impulsar una visión más competitiva entre los arrendatarios y comerciantes del sector, promoviendo mejores prácticas comerciales y fortaleciendo el tejido económico alrededor del Atanasio Girardot.

Las autoridades reiteraron que la intervención integral del escenario contempla componentes sociales, económicos y de acompañamiento, además de las adecuaciones físicas previstas para el complejo deportivo de Medellín.

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