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    ¡Duro golpe al Clan del Golfo! Capturan a alias «Mono Chucho» tras intensos combates en San Francisco, Antioquia

    En una operación conjunta, autoridades desmantelaron un laboratorio de cocaína y capturaron a alias ‘Mono Chucho’ en el Oriente antioqueño

    Publicado por: SoloDuque

    Fuerzas Militares lograron la captura de alias 'Mono Chucho', señalado como un peligroso cabecilla y dinamizador del narcotráfico en la región.
    Fuerzas Militares lograron la captura de alias 'Mono Chucho', señalado como un peligroso cabecilla y dinamizador del narcotráfico en la región. Foto: Ejército Nacional
    ¡Duro golpe al Clan del Golfo! Capturan a alias «Mono Chucho» tras intensos combates en San Francisco, Antioquia

    Resumen: En una operación conjunta, autoridades desmantelaron un laboratorio de cocaína y capturaron a alias 'Mono Chucho' en el Oriente antioqueño

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades asestaron en las últimas horas un golpe estructural y financiero contra el crimen organizado en el Oriente antioqueño. Tras sostener intensos combates, las Fuerzas Militares lograron la captura de alias ‘Mono Chucho’, señalado como un peligroso cabecilla y dinamizador del narcotráfico en la región.

    El operativo permitió además desmantelar un gigantesco complejo criminal que funcionaba como centro de operaciones, laboratorio de drogas y arsenal de guerra.

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    ¿Quién es alias ‘Mono Chucho’ y cómo fue el operativo?

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ejército Nacional, alias ‘Mono Chucho’ se desempeñaba como presunto cabecilla de zona de la subestructura Gener Morales, perteneciente al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. Su captura representa una caída clave en la cadena de mando dedicada a la producción y comercialización de estupefacientes.

    La neutralización de este líder criminal se logró mediante una impecable operación conjunta e interinstitucional. Las tropas llegaron hasta una zona rural del municipio de San Francisco, donde fueron recibidas con fuego hostil. En el despliegue participaron:

    Unidades del Gaula Militares Oriente.

    Tropas de la Cuarta Brigada (Séptima División del Ejército).

    Efectivos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

    Agentes de la Policía Nacional.

    Investigadores del CTI de la Fiscalía.

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    Un megalaboratorio y arsenal al descubierto

    Tras superar los combates y asegurar el perímetro, las autoridades intervinieron el inmueble utilizado por la estructura criminal, encontrándose con un complejo dedicado a múltiples actividades ilícitas.

    El lugar no solo servía como centro de acopio, sino que funcionaba como un activo laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y un búnker de almacenamiento logístico.

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    Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad lograron una masiva incautación que debilita las finanzas del grupo delincuencial:

    Un cultivo de marihuana con una extensión aproximada de una hectárea.

    Armas de fuego de diferentes calibres y material de guerra e intendencia.

    Radios de comunicación de largo alcance.

    Varios vehículos y motocicletas utilizados para la movilidad de los criminales.

    Grandes cantidades de estupefacientes listos para su distribución.

    Insumos químicos líquidos y sólidos para el procesamiento de narcóticos.

    Alias ‘Mono Chucho’ y todo el material probatorio incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar con su respectivo proceso de judicialización.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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