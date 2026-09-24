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    Salió a apagar el incendio y no volvió: murió comerciante de 73 años en Ibagué

    Adulto mayor de 73 años murió durante un incendio forestal en Ibagué. Autoridades investigan las circunstancias del hecho.

    Publicado por: Melissa Noreña

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    Foto de archivo.
    Salió a apagar el incendio y no volvió: murió comerciante de 73 años en Ibagué

    Resumen: Carlos, de 73 años, murió mientras intentaba ayudar a controlar un incendio forestal en Coello Cocora, Ibagué. Autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

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    La emergencia por un incendio forestal en el corregimiento Coello Cocora, en Ibagué, terminó con la muerte de un comerciante de 73 años que habría salido de su vivienda para intentar ayudar a controlar las llamas en la vereda Morrochusco.

    La víctima fue identificada como Carlos Eduardo, conocido por sus vecinos como ‘El Indio’. El hombre llevaba cerca de dos décadas viviendo en una finca de la zona, donde cuidaba el predio y cultivaba yuca. Además, comercializaba este producto en la Plaza de la 21, central de abastos de Ibagué.

    Según la información preliminar entregada por las autoridades, Mosquera habría salido para apoyar las labores de contención del incendio. Sin embargo, posteriormente fue reportado como desaparecido y comenzó una búsqueda en los alrededores de la zona afectada.

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    Después de varias horas, quienes participaban en la atención de la emergencia encontraron el cuerpo del hombre cerca del área alcanzada por las llamas.

    El director de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Giovanny Posada, explicó que una de las hipótesis indica que el adulto mayor habría resbalado por un barranco y terminado en la zona del incendio, donde sufrió graves quemaduras. No obstante, todavía se espera establecer la causa exacta de la muerte y determinar si estuvo relacionada con la caída, la inhalación de humo o la exposición directa al fuego.

    El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que no intente controlar este tipo de emergencias por cuenta propia, debido al riesgo que representan las llamas y el humo. Recomendó dejar estas labores en manos de los organismos de socorro, que cuentan con capacitación y equipos para atender los incendios forestales.

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