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    Presunto asaltante muere tras ser apuñalado por su víctima cerca de la estación Prado del Metro

    De acuerdo con versiones extraoficiales, dos sujetos abordaron a un ciudadano con el propósito de atracarlo, utilizando un machete para intimidarlo.

    Publicado por: SoloDuque

    Cae hombre que decapitó a un perro con machete en Amagá, Antioquia
    Foto de archivo.
    Presunto asaltante muere tras ser apuñalado por su víctima cerca de la estación Prado del Metro

    Resumen: De acuerdo con versiones extraoficiales, dos sujetos abordaron a un ciudadano en la estación de servicio con el propósito de despojarlo de sus pertenencias, utilizando un machete para intimidarlo.

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    Minuto30.com .- Un presunto delincuente falleció luego de ser herido con un arma blanca por la persona a la que, minutos antes, intentaba atracar en el centro de Medellín. El hecho de violencia ocurrió en una estación de gasolina ubicada en la intersección de la carrera 51D con calle 57.

    De acuerdo con versiones extraoficiales, dos sujetos abordaron a un ciudadano en la estación de servicio con el propósito de despojarlo de sus pertenencias, utilizando un machete para intimidarlo.

    atraco bomba de gasolina

    Foto: Cortesía

    En medio del intento de hurto, la víctima reaccionó sacando otra arma cortopunzante y logró defenderse, hiriendo de gravedad a uno de los dos presuntos asaltantes.

    Tras recibir la herida, el atacante lesionado logró desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de la estación Prado del Metro.

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    Allí fue auxiliado y trasladado en un vehículo institucional de la Policía hacia una Clínica del centro. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el sujeto ingresó al centro médico sin signos vitales.

    Las autoridades judiciales y de criminalística ya se encuentran adelantando las labores de investigación pertinentes para identificar plenamente al hombre fallecido y definir la situación legal del ciudadano que actuó en legítima defensa.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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