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Resumen: De acuerdo con versiones extraoficiales, dos sujetos abordaron a un ciudadano en la estación de servicio con el propósito de despojarlo de sus pertenencias, utilizando un machete para intimidarlo.

Presunto asaltante muere tras ser apuñalado por su víctima cerca de la estación Prado del Metro

Minuto30.com .- Un presunto delincuente falleció luego de ser herido con un arma blanca por la persona a la que, minutos antes, intentaba atracar en el centro de Medellín. El hecho de violencia ocurrió en una estación de gasolina ubicada en la intersección de la carrera 51D con calle 57.

De acuerdo con versiones extraoficiales, dos sujetos abordaron a un ciudadano en la estación de servicio con el propósito de despojarlo de sus pertenencias, utilizando un machete para intimidarlo.

En medio del intento de hurto, la víctima reaccionó sacando otra arma cortopunzante y logró defenderse, hiriendo de gravedad a uno de los dos presuntos asaltantes.

Tras recibir la herida, el atacante lesionado logró desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de la estación Prado del Metro.

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Allí fue auxiliado y trasladado en un vehículo institucional de la Policía hacia una Clínica del centro. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el sujeto ingresó al centro médico sin signos vitales.

Las autoridades judiciales y de criminalística ya se encuentran adelantando las labores de investigación pertinentes para identificar plenamente al hombre fallecido y definir la situación legal del ciudadano que actuó en legítima defensa.