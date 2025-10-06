Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Combates en Valdivia: Ejército abate a un miembro del Clan del Golfo e incauta arsenal de guerra

Fuertes combates entre la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y el Clan del Golfo se registraron en la vereda San José de Génova, zona rural del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia.

Los enfrentamientos dejaron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante de la Subestructura Julio César Vargas del grupo armado.

El comandante de la Décima Primera Brigada, Brigadier General Eduardo Alberto Arias Rojas, detalló que el operativo fue un golpe contundente contra el grupo criminal. Se logró la incautación de un importante arsenal y material de comunicaciones.

En el despliegue militar, un soldado resultó herido y fue evacuado rápidamente en helicóptero a Medellín, donde está recibiendo atención médica.

El arsenal decomisado al presunto miembro abatido del Clan del Golfo es significativo, afectando su capacidad bélica y logística en el norte de Antioquia:

Ocho fusiles y 29 proveedores.

Más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres.

Prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, incluyendo 11 guerreras, 24 buzos tácticos y 12 equipos de campaña.

El Ejército aseguró que continuará desarrollando operaciones ofensivas en la zona para contrarrestar las acciones delictivas de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de los habitantes de Valdivia y municipios aledaños.

