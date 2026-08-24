Resumen: Los cierres en Parques del Río comenzarán el 25 de agosto y se extenderán hasta el 14 de septiembre por obras en el soterrado.

¡Ojo! Cierres parciales en Parques del Río comenzarán este martes por obras en el soterrado

Los conductores que transitan por el soterrado de Parques del Río-Autopista Sur, en Medellín, tendrán restricciones de movilidad desde este martes 25 de agosto debido a trabajos de reposición de los cárcamos ubicados en los sectores de ingreso y salida del deprimido.

Según informó la Alcaldía de Medellín, las intervenciones se extenderán hasta el 14 de septiembre y serán ejecutadas por etapas para reducir el impacto sobre la circulación en este importante corredor vial.

Las obras contemplan la reposición integral de las rejillas y sus estructuras de cubierta en los siete carriles de circulación de los dos puntos intervenidos. En total, los trabajos abarcarán aproximadamente 49 metros y responden al deterioro que presentan actualmente estos elementos.

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Para mantener el tránsito durante la ejecución, los cierres serán progresivos. Inicialmente se intervendrán dos carriles de manera simultánea y posteriormente se avanzará hasta completar seis. El séptimo carril será trabajado de forma individual, debido a que no se podrán afectar más de tres carriles al mismo tiempo.

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La alcaldía explicó que las labores buscan recuperar las condiciones de seguridad, estabilidad, funcionamiento y continuidad de la superficie de rodadura en el soterrado.

Los trabajos se desarrollarán de manera continua con el propósito de reducir el tiempo de afectación sobre la movilidad. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que tengan en cuenta las restricciones y las condiciones de tránsito que se presenten durante las diferentes fases de intervención.

La recomendación para quienes deban utilizar este corredor entre el 25 de agosto y el 14 de septiembre es planear los recorridos con anticipación y atender las indicaciones establecidas en la zona de obras.

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