Fuertes combates entre Ejército y ELN en Arauca dejan un muerto

Resumen: Combates entre el Ejército y el ELN en Arauca dejan un guerrillero muerto, capturas y recuperación de menores vinculados al grupo armado.

En las últimas horas, fuertes combates entre tropas del Ejército Nacional de Colombia y presuntos integrantes del ELN se registran en el departamento de Arauca, en medio de operaciones militares que buscan neutralizar la presencia de ese grupo armado en la región.

Las acciones son adelantadas por unidades adscritas a la Brigada 18 del Ejército Nacional, que sostienen enfrentamientos contra estructuras identificadas como el Batallón Héroes y Mártires y la Compañía Capitán Dumar, señaladas por las autoridades como parte de esa organización ilegal.

De acuerdo con reportes preliminares entregados por las Fuerzas Militares, en medio de los enfrentamientos se registró la muerte en combate de un presunto integrante del ELN. Además, durante las operaciones se realizaron varias capturas.

Las tropas también lograron la recuperación de varios menores de edad que, según las autoridades, habrían sido vinculados de manera irregular a esta estructura armada. Durante las acciones ofensivas se incautó además material de guerra y explosivos.

Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de mantener el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades en esta región fronteriza, donde se ha reportado presencia recurrente de estructuras del ELN.

Las Fuerzas Militares indicaron que se mantienen en máxima alerta para ubicar a otros integrantes del grupo armado y evitar nuevos ataques contra la población o la infraestructura del Estado.

