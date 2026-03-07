Fuertes combates entre Ejército y ELN en Arauca dejan un muerto

Menú Últimas noticias
    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las últimas horas, fuertes combates entre tropas del Ejército Nacional de Colombia y presuntos integrantes del ELN se registran en el departamento de Arauca, en medio de operaciones militares que buscan neutralizar la presencia de ese grupo armado en la región.

    Las acciones son adelantadas por unidades adscritas a la Brigada 18 del Ejército Nacional, que sostienen enfrentamientos contra estructuras identificadas como el Batallón Héroes y Mártires y la Compañía Capitán Dumar, señaladas por las autoridades como parte de esa organización ilegal.

    Lea también: Autoridades despliegan fuerte operativo de seguridad por elecciones en Antioquia

    De acuerdo con reportes preliminares entregados por las Fuerzas Militares, en medio de los enfrentamientos se registró la muerte en combate de un presunto integrante del ELN. Además, durante las operaciones se realizaron varias capturas.

    Las tropas también lograron la recuperación de varios menores de edad que, según las autoridades, habrían sido vinculados de manera irregular a esta estructura armada. Durante las acciones ofensivas se incautó además material de guerra y explosivos.

    Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de mantener el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades en esta región fronteriza, donde se ha reportado presencia recurrente de estructuras del ELN.

    Las Fuerzas Militares indicaron que se mantienen en máxima alerta para ubicar a otros integrantes del grupo armado y evitar nuevos ataques contra la población o la infraestructura del Estado.

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
