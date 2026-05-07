Combates en Urrao dejan un militar herido y dos civiles afectados en medio del fuego cruzado

Resumen: Un enfrentamiento armado en zona rural de Urrao dejó un militar herido y dos civiles afectados durante operaciones del Ejército contra una estructura del Clan del Golfo. El uniformado fue evacuado a Medellín, mientras las autoridades verifican lo ocurrido. La situación de orden público en el sector sigue bajo evaluación.

Un enfrentamiento armado registrado en zona rural del municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia, dejó como saldo preliminar un militar herido y al menos dos civiles afectados, según reportes entregados por las autoridades locales. El hecho se presentó en medio de operaciones del Ejército en el sector.

De acuerdo con la información conocida, la confrontación se dio en la vereda Santa Isabel, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, sostuvieron combates con integrantes de una estructura del Clan del Golfo identificada como Edwin Román Velásquez Valle. La situación generó tensión en la zona rural, donde se reportaron intercambios de disparos.

El alcalde de Urrao, Nilson Barrera, entregó un reporte preliminar sobre lo ocurrido y confirmó la atención a personas lesionadas en medio de los hechos. Según indicó, los civiles heridos estaban siendo valorados y se evaluaba su posible traslado a la ciudad de Medellín para recibir atención médica especializada.

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El uniformado herido fue inicialmente trasladado a un centro asistencial del municipio, donde recibió atención de urgencia. Posteriormente, y debido a la complejidad de la situación, fue evacuado hacia Medellín con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para continuar su proceso de recuperación.

En medio de las operaciones, las autoridades señalaron que la situación de orden público en la zona ha sido compleja debido a la presencia de estructuras armadas ilegales, lo que ha generado recientes confrontaciones en el Suroeste antioqueño.

De manera paralela, se conoció que durante la atención a los civiles heridos se habría presentado una reactivación de los combates, lo que dificultó las labores de evacuación en el sector.

Las autoridades continúan con la verificación de lo ocurrido y el seguimiento a las operaciones militares en la zona, mientras se mantiene la presencia de la Fuerza Pública en el área rural de Urrao.