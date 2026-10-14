Combates en Puerto Berrío dejan tres capturados y el hallazgo de 3.000 galones de hidrocarburo

Resumen: Una operación militar contra el apoderamiento ilegal de hidrocarburos en la vereda El Brasil, en Puerto Berrío, Antioquia, dejó tres presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados. Durante el procedimiento, las tropas incautaron aproximadamente 3.000 galones de hidrocarburo, neutralizaron una válvula ilegal e inmovilizaron dos vehículos. Además, decomisaron 12 canecas tipo dado, cerca de 120 metros de manguera y dos radios de comunicación.

Tres personas señaladas de pertenecer a la subestructura Pacificadores de Samaná, del Clan del Golfo, fueron capturadas durante una operación militar adelantada en zona rural de Puerto Berrío, Antioquia. El procedimiento estuvo acompañado de la incautación de cerca de 3.000 galones de hidrocarburo y la neutralización de una válvula ilegal, en acciones dirigidas contra el apoderamiento ilícito de combustibles.

La intervención se llevó a cabo en la vereda El Brasil, donde soldados del Batallón de Infantería n.º 3 Batalla de Bárbula sostuvieron combates contra presuntos integrantes de esta estructura criminal. Las tropas hacen parte de la Brigada 14 del Ejército Nacional, unidad que desarrolla operaciones en esta zona del departamento.

Además de las tres capturas, los uniformados inmovilizaron dos vehículos y decomisaron distintos elementos que, de acuerdo con la información militar, estarían relacionados con las actividades ilegales de la organización. El procedimiento buscaba afectar las capacidades logísticas empleadas para el manejo y transporte de hidrocarburos en el sector.

Combaten el apoderamiento ilegal de hidrocarburos en Puerto Berrío

Entre los resultados de la operación se encuentra la incautación de aproximadamente 3.000 galones de hidrocarburo, una cantidad que fue decomisada durante las acciones adelantadas en la vereda El Brasil. A esto se sumó la neutralización de una válvula ilegal, cuya intervención hizo parte de las medidas adoptadas por las tropas contra esta actividad ilícita.

Las autoridades militares también reportaron el decomiso de 12 canecas tipo dado, utilizadas para el almacenamiento de líquidos, así como cerca de 120 metros de manguera. Estos elementos fueron encontrados durante el procedimiento y se suman al material incautado en el lugar.

En el mismo operativo fueron decomisados dos radios de comunicación, mientras que dos vehículos quedaron inmovilizados. La información suministrada por el Ejército no especificó las características de los automotores ni detalló el uso que se les habría dado en las actividades investigadas.

Esto le podría interesar: Siete inspecciones encendieron alarmas: Gobernación busca asumir operación del hospital de Puerto Berrío

El conjunto de elementos incautados, junto con la intervención de la válvula ilegal, representa una afectación a los recursos y medios que, según el reporte militar, estarían vinculados con la cadena logística de la subestructura señalada.

Operación contra una estructura del Clan del Golfo

Los tres capturados son señalados de pertenecer a la subestructura Pacificadores de Samaná, vinculada al Clan del Golfo, grupo criminal que tiene presencia en distintas zonas del país. Sin embargo, la información oficial disponible no detalla las identidades de los detenidos ni los posibles roles que desempeñarían dentro de esa organización.

La operación se concentró en combatir el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, una actividad que afecta los recursos y que puede ser utilizada para financiar economías criminales. En este caso, las acciones militares estuvieron dirigidas tanto contra los presuntos integrantes de la estructura como contra los elementos materiales encontrados durante el procedimiento.

Puerto Berrío está ubicado en el Magdalena Medio antioqueño, una zona estratégica por su conexión con corredores de transporte y actividades económicas. La intervención en la vereda El Brasil se enmarca en las acciones militares que buscan contrarrestar actividades ilegales en esta región.

Al cierre del reporte, el Ejército destacó que las tropas mantienen sus operaciones enfocadas en la seguridad de la población, la protección de los recursos de la Nación y la lucha contra las economías criminales que financian a los grupos armados ilegales.

Por ahora, los resultados informados corresponden a las tres capturas, la incautación de cerca de 3.000 galones de hidrocarburo, la neutralización de una válvula ilegal, la inmovilización de dos vehículos y el decomiso de los demás elementos encontrados en el lugar. No se entregaron detalles adicionales sobre la situación judicial de los capturados ni sobre las características específicas de la conexión ilegal intervenida.