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Resumen: Un operativo del Ejército Nacional en la vereda Palenque, de Jericó (Antioquia), dejó dos presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos en desarrollo de operaciones militares. Durante la ofensiva también fueron incautados fusiles, explosivos, munición y otros elementos de guerra, mientras continúan las acciones contra grupos armados en el Suroeste antioqueño.

Combates en Jericó dejan dos presuntos integrantes del Clan del Golfo neutralizados y arsenal incautado

Un operativo adelantado por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Jericó, Antioquia, terminó con la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Palenque, donde unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, sostuvieron combates contra integrantes de esa estructura armada ilegal.

Combates en una zona rural de Jericó

De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, las operaciones hacen parte de las acciones que se desarrollan en el Suroeste antioqueño para enfrentar a los grupos armados que tienen presencia en esta subregión.

Como resultado de los enfrentamientos, dos presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron durante el desarrollo de las operaciones militares.

Las autoridades señalaron que esta acción representa un golpe contra la capacidad operativa de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, señalada de realizar acciones que afectan la seguridad y el orden público en varios municipios del Suroeste de Antioquia.

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Armamento y explosivos fueron incautados

Tras finalizar los combates, las tropas realizaron labores de inspección en el área, donde fueron hallados varios elementos que, según el reporte oficial, pertenecerían al grupo armado.

Entre el material incautado se encuentran dos fusiles, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, siete proveedores, material de intendencia y explosivos.

Todos estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes y las investigaciones derivadas de la operación.

Continúan las operaciones en el Suroeste antioqueño

El Ejército Nacional informó que mantendrá el despliegue de tropas en esta zona del departamento con el objetivo de continuar las operaciones contra las estructuras criminales que delinquen en la región.

La institución indicó que estas acciones buscan fortalecer las condiciones de seguridad y proteger a las comunidades que habitan en el Suroeste antioqueño, una subregión donde en los últimos meses se han intensificado los operativos contra grupos armados organizados.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad del territorio a través de los canales oficiales habilitados, con el fin de apoyar las labores de prevención e investigación y contribuir a las acciones que adelanta la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales.