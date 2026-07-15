Resumen: La Policía capturó en Yarumal a alias 'Cuadrado', investigado por un secuestro extorsivo ocurrido en 2022 en Carolina del Príncipe.

¡Cayó alias ‘Cuadrado’! Lo acusan de secuestrar a dos comerciantes y exigir cifra millonaria en Antioquia

La Policía Nacional capturó en el municipio de Yarumal, Antioquia, a un hombre conocido con el alias de ‘Cuadrado’, requerido por la justicia por los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo con extorsión, en un caso ocurrido en 2022 en el Norte de Antioquia.

La diligencia fue realizada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), en cumplimiento de una orden judicial obtenida dentro de la investigación por el secuestro de dos comerciantes registrado en el municipio de Carolina del Príncipe.

De acuerdo con las autoridades, el capturado sería uno de los presuntos responsables de la retención ilegal de las víctimas, por cuya liberación se habría exigido el pago de $100 millones de pesos.

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La orden de captura fue posible gracias a las labores investigativas adelantadas por el GAULA Antioquia, que permitieron recopilar los elementos materiales probatorios presentados ante la autoridad judicial para vincular al procesado con el caso.

Según la información suministrada por la Policía, alias ‘Cuadrado’ hace parte del programa de reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en calidad de exintegrante del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Con esta captura, las autoridades avanzan en el esclarecimiento del secuestro extorsivo ocurrido en 2022 y fortalecen las acciones contra los delitos que afectan la libertad personal y el patrimonio económico de los ciudadanos.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso penal y definir su situación jurídica.

Entretanto, la Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación para combatir el secuestro y la extorsión en Antioquia.

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