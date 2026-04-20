Desplazamientos y miedo en Briceño, Antioquia: combates armados encienden alerta

Resumen: Combates entre grupos armados en Briceño, Antioquia, dejan más de 160 personas desplazadas y generan medidas de seguridad.

Los recientes desplazamientos en el municipio de Briceño han encendido las alertas de las autoridades tras una confrontación armada entre grupos ilegales que operan en la zona rural.

La situación ha generado temor entre los habitantes del corregimiento de Travesías, donde varias familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas.

De acuerdo con información oficial, los enfrentamientos involucran a integrantes del frente 36 de las disidencias asociadas a alias ‘Calarcá’ y estructuras del Clan del Golfo. En medio de esta disputa por el control territorial, se habrían emitido órdenes a la población civil que derivaron en los desplazamientos hacia el casco urbano.

El balance preliminar entregado por la Gobernación de Antioquia indica que al menos 162 personas, agrupadas en 86 familias, han salido de la zona afectada. Sin embargo, las autoridades advierten que la cifra podría aumentar en las próximas horas debido a la persistencia del conflicto.

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Ante este panorama, el secretario de Seguridad departamental, Luis Eduardo Martínez, informó sobre la adopción de medidas extraordinarias para controlar el orden público. Entre ellas se encuentran restricciones como toque de queda nocturno, cierre anticipado de establecimientos y la implementación de ley seca en el municipio.

Adicionalmente, se anunció el refuerzo del pie de fuerza tanto en el área urbana como en la rural, con presencia de unidades de la Policía y el Ejército, con el objetivo de contener la situación y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades también confirmaron que, en medio de los enfrentamientos, un integrante del frente 36 habría fallecido. Paralelamente, se investiga la presencia de alias ‘Chalá’, señalado como uno de los responsables de emitir amenazas a la comunidad y de tener un rol dentro de la estructura armada en la zona.

La situación en Briceño continúa siendo monitoreada por las autoridades, mientras se coordinan acciones para atender a las familias afectadas y evitar nuevos desplazamientos en medio de la confrontación armada.

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