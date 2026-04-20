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    El cuerpo de Franciny Andrea Cuervo se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Se solicita a los familiares de la persona fallecida que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Franciny Andrea Cuervo se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de una mujer identificada como Franciny Andrea Cuervo Arroyave, de 41 años de edad. La fecha de nacimiento registrada es el 3 de diciembre de 1984, en Santa Bárbara, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de una mujer identificada como Franciny Andrea Cuervo Arroyave, de 41 años de edad. La fecha de nacimiento registrada es el 3 de diciembre de 1984, en Santa Bárbara, Antioquia.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 16 de abril de 2026. La entidad mantiene la custodia del caso dentro de sus procedimientos habituales de identificación y entrega de cuerpos a familiares.

    Se solicita a los familiares de la persona fallecida que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información sobre el proceso correspondiente.


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