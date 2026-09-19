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Resumen: El avance de los militares se ha visto severamente dificultado por fuertes y constantes lluvias, sumadas a un terreno agreste que presenta inclinaciones casi verticales de hasta 90 grados.

Fuerza Aérea avanza en compleja operación para extraer a ocupantes de avioneta accidentada en el Parque Tatamá

Minuto30.com .- La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) continúa con las labores de rescate para llegar al fuselaje de la aeronave Cessna T-206 (matrícula HK-4985), accidentada en el Parque Nacional Natural Tatamá. A pesar de las extremas condiciones climáticas y geográficas de la región, un helicóptero UH-60 Black Hawk logró insertar a los rescatistas militares en una zona cercana al siniestro.

Actualmente, el personal especializado en búsqueda y rescate adelanta el desplazamiento terrestre para establecer una ruta segura hacia la aeronave.

El avance de los militares se ha visto severamente dificultado por fuertes y constantes lluvias, sumadas a un terreno agreste que presenta inclinaciones casi verticales de hasta 90 grados.

El equipo en tierra trabaja en la instalación de un sistema de cuerdas y descenso que les permita alcanzar el fuselaje y proceder con la extracción de los ocupantes bajo estrictos protocolos de seguridad.

Para respaldar la operación, el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP) a dispuesto un despliegue de aeronaves y mantiene en la zona una flota que incluye helicópteros UH-60 Black Hawk y Bell 212, además de aviones C-90 y Caravan.

Hallaron la avioneta accidentada en el cerro Tatamá

La avioneta, que prestaba servicios para la Patrulla Aérea Civil Colombiana, se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de septiembre, fecha en la que se perdió todo contacto de comunicación.

Días después, el presidente Abelardo de La Espriella confirmó que todos los ocupantes habían perdido la vida en el accidente de la avioneta CEssna que viaja desde Chocó hacia Bogotá con una Brigada de Salud.