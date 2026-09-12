Alcaldía de Bello retira 18 puestos informales y 400 canastas en operativo de espacio público en Madera y Paisajes

Resumen: La Alcaldía de Bello realizó un operativo en la madrugada del 11 de septiembre para recuperar el espacio público en inmediaciones de la estación Madera y el sector de Paisajes. En respuesta a las denuncias ciudadanas, las autoridades retiraron 18 carros de comida y cerca de 400 canastas abandonadas que obstaculizaban el paso peatonal y cuyos propietarios no contaban con los permisos vigentes. Durante la inspección, también se detectaron graves problemas de salubridad al hallar alimentos en descomposición y expuestos a insectos, lo que llevó a la administración a pedir a los ciudadanos mayor precaución al consumir productos en la calle.

En una intervención realizada durante la madrugada del jueves 11 de septiembre, la Alcaldía de Bello adelantó un operativo de control e inspección en las inmediaciones de la estación Madera del Metro y el sector de Paisajes. La jornada dejó como resultado el retiro de 18 carros de comida abandonados y aproximadamente 400 canastas plásticas que obstaculizaban el tránsito en andenes y zonas comunes.

La acción de las autoridades respondió a continuas denuncias de los vecinos del sector sobre el deterioro del entorno y la imposibilidad de circular libremente. Tras una verificación previa por parte de la Dirección de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se constató que varios de los comerciantes no contaban con la documentación requerida. Las autoridades enfatizaron que poseer trámites en curso no otorga legalidad ni autorización para la ocupación permanente del espacio público.

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«Somos muy respetuosos de los comerciantes de la ciudad, pero aquellos que no cuentan con los permisos requeridos y no respetan la ley no tienen por qué estar allí. Hay unas normas y todos debemos cumplirlas», declaró Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Durante el procedimiento, los inspectores también detectaron graves fallas de insalubridad en las ventas informales. En los puestos inspeccionados se hallaron productos fritos y frutas en descomposición, almacenados sin las condiciones básicas de higiene y expuestos a la presencia de insectos, lo que representa un peligro directo para la salud de los consumidores.

Ante estos hallazgos, la Administración Municipal exhortó a la comunidad a verificar la higiene y manipulación de los alimentos antes de consumirlos en la vía pública. Asimismo, la Alcaldía reafirmó su compromiso de mantener estos operativos de vigilancia de forma continua para garantizar entornos más limpios, seguros y accesibles para toda la ciudadanía.

Alcaldía de Bello retira 18 puestos informales y 400 canastas en operativo de espacio público en Madera y Paisajes