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Resumen: Fuertes combates en Ampudia, Jamundí, entre Ejército y disidencias de las Farc. Ataques con drones dejan animales heridos y daños en viviendas.

Enfrentamientos en Jamundí entre Ejército y disidencias causan daños en viviendas y animales

Una grave situación de orden público se presentó este martes 7 de abril en la zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, tras intensos combates entre tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional y la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

Los enfrentamientos se concentran en el corregimiento de Ampudia, donde la población civil permanece bajo el asedio de este grupo ilegal que responde al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Según reportes de la comunidad, la incursión armada ha incluido el uso de explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil constantes, manteniendo la región azotada por el temor y la violencia.

La crudeza de los ataques ha trascendido el ámbito militar, afectando directamente la economía y la infraestructura de los campesinos de la zona.

Habitantes del sector denunciaron que varios explosivos impactaron en fincas productoras, perforando techos y causando heridas de gravedad a animales de granja. En particular, se reportó que una de las cargas detonó en una marranera, dejando varios cerdos heridos.

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Ante la emergencia, los pobladores del corregimiento de Ampudia se han visto obligados a resguardarse en sus viviendas mientras las ráfagas de fusil resuenan en los alrededores.

La Fuerza Pública adelanta maniobras tácticas para tratar de retomar el control del territorio y repeler el avance de los disidentes, quienes han intensificado sus acciones terroristas en los últimos meses.

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