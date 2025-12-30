Resumen: Tropas de la Cuarta Brigada sostienen combates con el Clan del Golfo en Andes, Antioquia. Reportan preliminarmente dos fallecidos en la vereda San Peruchito.

Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Andes dejaron al menos dos muertos

Un fuerte choque armado sacudió la tranquilidad de la zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, donde tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional se enfrentaron a integrantes del Clan del Golfo.

Los combates se registraron específicamente en un sector estratégico ubicado entre los corregimientos de Santa Rita y Chaparrala, en la vereda conocida como San Peruchito.

Según los primeros reportes, el Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara interceptó al grupo ilegal en medio de operaciones militares que buscan estabilizar este territorio, históricamente afectado por la disputa de rutas de criminalidad.

Aunque la situación aún está en desarrollo, de manera preliminar se ha informado que los combates habrían dejado un saldo de al menos dos presuntos integrantes del grupo armado fallecidos.

La Séptima División del Ejército confirmó que la operación sigue en curso y que el objetivo principal es proteger a la población civil de las acciones delictivas de este Grupo Armado Organizado (GAO).

Las autoridades militares se encuentran en la fase de consolidación de la información para entregar un balance final sobre incautaciones de armamento o más bajas en la estructura criminal.

Por su parte, la alcaldía de Andes dio un parte de tranquilidad al confirmar que el Ejército ya tomó el control de la zona, aunque las maniobras de registro y control continúan en las veredas aledañas.

Los habitantes de Santa Rita y Chaparrala permanecen en alerta mientras se normaliza la situación de orden público, mientras que la fuerza pública refuerza su presencia para evitar posibles represalias del Clan del Golfo en la región.

