Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Andes dejaron al menos dos muertos

    Tropas de la Cuarta Brigada sostienen combates con el Clan del Golfo en Andes. Reportan preliminarmente dos fallecidos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Andes dejaron al menos dos muertos
    Foto de archivo.
    Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Andes dejaron al menos dos muertos

    Resumen: Tropas de la Cuarta Brigada sostienen combates con el Clan del Golfo en Andes, Antioquia. Reportan preliminarmente dos fallecidos en la vereda San Peruchito.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un fuerte choque armado sacudió la tranquilidad de la zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, donde tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional se enfrentaron a integrantes del Clan del Golfo.

    Los combates se registraron específicamente en un sector estratégico ubicado entre los corregimientos de Santa Rita y Chaparrala, en la vereda conocida como San Peruchito.

    Según los primeros reportes, el Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara interceptó al grupo ilegal en medio de operaciones militares que buscan estabilizar este territorio, históricamente afectado por la disputa de rutas de criminalidad.

    Aunque la situación aún está en desarrollo, de manera preliminar se ha informado que los combates habrían dejado un saldo de al menos dos presuntos integrantes del grupo armado fallecidos.

    La Séptima División del Ejército confirmó que la operación sigue en curso y que el objetivo principal es proteger a la población civil de las acciones delictivas de este Grupo Armado Organizado (GAO).

    Lea también: ¡Prepare el bolsillo! Bello anuncia incremento en tarifas de buses para 2026

    Las autoridades militares se encuentran en la fase de consolidación de la información para entregar un balance final sobre incautaciones de armamento o más bajas en la estructura criminal.

    Por su parte, la alcaldía de Andes dio un parte de tranquilidad al confirmar que el Ejército ya tomó el control de la zona, aunque las maniobras de registro y control continúan en las veredas aledañas.

    Los habitantes de Santa Rita y Chaparrala permanecen en alerta mientras se normaliza la situación de orden público, mientras que la fuerza pública refuerza su presencia para evitar posibles represalias del Clan del Golfo en la región.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.