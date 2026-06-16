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    Ejército sostiene combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en Ituango

    Combates entre tropas del Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo. Las autoridades mantienen operaciones para recuperar el control.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Amenazas tras elecciones: líderes comunales huyen por presión armada en Ituango, Antioquia
    Foto sacada de redes sociales.
    Ejército sostiene combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en Ituango

    Resumen: Tropas del Ejército sostienen combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Ituango. Las operaciones buscan garantizar la seguridad y el orden público.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Nuevos enfrentamientos armados se registraron este 16 de junio en áreas rurales de Ituango, Antioquia, donde tropas del Ejército Nacional adelantan operaciones militares contra presuntos integrantes del Clan del Golfo.

    De acuerdo con información suministrada por la Cuarta Brigada, las acciones se desarrollan en medio de labores de control y seguridad realizadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot.

    Durante estas operaciones, las unidades militares habrían sido atacadas por integrantes del Clan del Golfo, lo que dio lugar a los combates.

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    Las autoridades señalaron que las tropas permanecen desplegadas en la zona con el propósito de fortalecer la presencia institucional, recuperar el control territorial y brindar condiciones de seguridad a las comunidades de este sector de Ituango.

    Por ahora, el Ejército no ha reportado personas heridas ni afectaciones a la población civil derivadas de los enfrentamientos. Sin embargo, las operaciones continúan mientras se verifica la situación sobre el terreno y se consolida la información oficial.

    Se espera que en las próximas horas el Comando de la Cuarta Brigada entregue un balance más detallado sobre los resultados de la operación y la evolución de la situación de seguridad en el municipio.

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