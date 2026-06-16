Resumen: Las autoridades identificaron 49 municipios con riesgo de violencia y 50 con posibles amenazas a la transparencia electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Identifican 99 municipios en riesgo por violencia y transparencia electoral para la segunda vuelta presidencial

El Gobierno Nacional puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad para blindar la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, luego de que organismos de inteligencia detectaran riesgos en 99 municipios relacionados con posibles hechos de violencia y afectaciones al proceso democrático.

Según informaron las autoridades durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), fueron priorizados varios municipios donde podrían presentarse situaciones que comprometan tanto la seguridad ciudadana como la transparencia electoral.

Los análisis realizados permitieron identificar zonas con antecedentes o condiciones que requieren vigilancia especial durante la jornada.

Entre los territorios que generan mayor preocupación figuran municipios de departamentos como Cauca, Antioquia y Tolima, donde las autoridades mantienen un seguimiento permanente por posibles alteraciones del orden público.

A esto se suman municipios de Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca, donde se monitorean factores que podrían impactar el desarrollo normal de las votaciones.

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Como parte de la estrategia, la Fuerza Pública concentrará esfuerzos en más de 500 puntos considerados sensibles, distribuidos en decenas de municipios y ciudades capitales. El objetivo es anticipar cualquier situación que represente una amenaza para los ciudadanos o para el ejercicio libre del voto.

Las autoridades también informaron que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales cuentan con esquemas especiales de protección, mientras que miles de uniformados han acompañado actividades políticas en todo el país durante las últimas semanas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que uno de los principales desafíos identificados es la circulación de información falsa en redes sociales, fenómeno que, según explicó, puede generar tensión, desinformación y reacciones que afecten la convivencia durante la jornada electoral.

Ante este panorama, el Gobierno decidió activar de manera anticipada el PMU y fortalecer la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de garantizar que la segunda vuelta presidencial se desarrolle con normalidad, seguridad y plenas garantías para los votantes.

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