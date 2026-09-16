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    ¡Combates en Briceño! Ejército se enfrenta a Clan del Golfo en zona rural

    Ejército sostiene a esta hora combates contra integrantes del Clan del Golfo. Es parte de la ofensiva militar en el norte del departamento

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Combates en Briceño! Ejército se enfrenta a Clan del Golfo en zona rural
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    ¡Combates en Briceño! Ejército se enfrenta a Clan del Golfo en zona rural

    Resumen: Ejército sostiene a esta hora combates contra integrantes del Clan del Golfo. Es parte de la ofensiva militar en el norte del departamento

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    El Ejército reportó que en zona rural del municipio de Briceño, Norte de Antioquia, las tropas sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo.

    La ofensiva militar en el norte del departamento por parte de la Fuerza Pública continúa. La confrontación se registra en el marco de las operaciones que adelantan las autoridades en el norte de Antioquia para contrarrestar el accionar de esta estructura armada.

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    Las operaciones buscan fortalecer la seguridad de la población civil y de las tropas en la zona, y hacen parte de la estrategia de control territorial que se mantiene en el Norte antioqueño contra el Clan del Golfo.

    Hasta el momento no se han entregado detalles sobre capturas, heridos o material incautado. Las autoridades indicaron que las operaciones continúan en la zona rural de Briceño.

    En desarrollo…

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