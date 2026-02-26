Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Bus sin frenos hizo un desastre! Se fue en reversa y levantó a dos mujeres en Las Estancias, Villa Hermosa

    Un bus sin frenos rodó en reversa en el sector Las Estancias, Medellín, dejando tres heridos y vehículos afectados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Bus sin frenos hizo un desastre! Se fue en reversa y levantó a dos mujeres en Las Estancias, Villa Hermosa
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Bus sin frenos hizo un desastre! Se fue en reversa y levantó a dos mujeres en Las Estancias, Villa Hermosa

    Resumen: Un bus sin frenos rodó en reversa en el sector Las Estancias, Medellín, dejando tres heridos y cuatro motos afectadas. Cámaras captaron el accidente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una grave emergencia se registró la noche del pasado miércoles 25 de febrero en el sector conocido como Las Estancias, luego de que un bus de servicio público protagonizara un aparatoso accidente debido a una falla técnica.

    De acuerdo con el reporte preliminar de novedades, el vehículo sufrió una pérdida total del sistema de frenado mientras transitaba por la calle 52 con carrera 9.

    Al quedarse sin control, el pesado automotor comenzó a rodar en reversa por la pendiente, generando un atropello y dejó cuantiosos daños materiales.

    Lea también: ¿Muy guapos en video? Intervienen el corredor del Metroplús tras ser pillados haciendo piques en Manrique

    En su trayectoria sin frenos, el bus colisionó violentamente contra cuatro motocicletas que se encontraban estacionadas en la vía. La peor parte del siniestro ocurrió cuando el bus alcanzó a dos mujeres que caminaban por el sector, quienes fueron víctimas del atropello antes de que el automotor lograra detenerse.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. El conductor del bus fue trasladado a un centro de asistencia para su valoración, mientras que las dos peatones heridas decidieron consultar por sus propios medios.

    En el lugar de los hechos, personal de tránsito coordinó el envío de una grúa pluma y un camión para retirar los vehículos implicados y despejar la vía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.