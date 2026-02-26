Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Bus sin frenos hizo un desastre! Se fue en reversa y levantó a dos mujeres en Las Estancias, Villa Hermosa

Una grave emergencia se registró la noche del pasado miércoles 25 de febrero en el sector conocido como Las Estancias, luego de que un bus de servicio público protagonizara un aparatoso accidente debido a una falla técnica.

De acuerdo con el reporte preliminar de novedades, el vehículo sufrió una pérdida total del sistema de frenado mientras transitaba por la calle 52 con carrera 9.

Al quedarse sin control, el pesado automotor comenzó a rodar en reversa por la pendiente, generando un atropello y dejó cuantiosos daños materiales.

En su trayectoria sin frenos, el bus colisionó violentamente contra cuatro motocicletas que se encontraban estacionadas en la vía. La peor parte del siniestro ocurrió cuando el bus alcanzó a dos mujeres que caminaban por el sector, quienes fueron víctimas del atropello antes de que el automotor lograra detenerse.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. El conductor del bus fue trasladado a un centro de asistencia para su valoración, mientras que las dos peatones heridas decidieron consultar por sus propios medios.

En el lugar de los hechos, personal de tránsito coordinó el envío de una grúa pluma y un camión para retirar los vehículos implicados y despejar la vía.

