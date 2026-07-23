¡Se prendió el cañón del Micay! Ejército abatió a dos presuntos disidentes tras combates en Cauca

Resumen: El cañón del Micay fue escenario de fuertes combates entre el Ejército y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc. Las operaciones militares continúan en la zona.

El cañón del Micay volvió a ser escenario de intensos enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Los combates se registraron durante la mañana de este jueves 23 de julio en el corregimiento de Huisitó, zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, las operaciones militares se desarrollan en este corredor estratégico del suroccidente del país, donde las Fuerzas Militares mantienen presencia permanente para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que durante la operación fueron abatidos dos presuntos integrantes de la estructura armada al mando de alias «Iván Mordisco». Además, aseguró que estas personas utilizaban prendas de vestir de uso civil para ocultarse entre la población, una práctica que, según indicó, vulnera el principio de distinción establecido en el Derecho Internacional Humanitario.

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Según versiones entregadas por habitantes del sector, los enfrentamientos habrían comenzado luego de que unidades del Ejército intervinieran un presunto retén ilegal instalado por integrantes del grupo armado sobre una vía del cañón del Micay.

Tras esa acción, los presuntos disidentes habrían respondido con disparos, generando un combate que, de acuerdo con los pobladores, se prolongó por más de 30 minutos.

Las autoridades señalaron que la situación continúa en desarrollo y que las operaciones militares siguen en el cañón del Micay como parte de la operación ‘Perseo’, estrategia con la que se busca debilitar la estructura Carlos Patiño.

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