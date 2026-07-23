Disidentes intentaron llevarse 45 toneladas de café y terminaron abatidos en plena vía Panamericana

Resumen: La vía Panamericana fue escenario de un combate entre el Ejército y las disidencias de las Farc. Tres presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño fueron abatidos y se recuperaron dos camiones con 45 toneladas de café.

La vía Panamericana volvió a ser escenario de un enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc.

El hecho ocurrió en un tramo que comunica los municipios de Mercaderes, en Cauca, y Leiva, en Nariño, donde las autoridades lograron recuperar dos vehículos de carga que habían sido robados con 45 toneladas de café.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los delincuentes también habían secuestrado al conductor de los automotores.

Durante el desarrollo de la operación militar, tropas del Grupo de Caballería N.° 8 ubicaron a los responsables y se produjo un combate en el que tres integrantes del grupo armado fueron abatidos.

El brigadier general Diego Jaramillo, comandante de la Brigada 29 del Ejército con sede en Popayán, informó que el enfrentamiento se presentó cuando los presuntos integrantes del grupo residual detectaron la presencia de las tropas. Según explicó, tras el intercambio de disparos, otros miembros de la estructura activaron un artefacto explosivo; sin embargo, los soldados lograron neutralizar la acción y posteriormente desactivaron una carga explosiva que había sido abandonada sobre la vía Panamericana.

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Las autoridades indicaron que la operación permitió evitar nuevos riesgos para quienes transitan por este corredor vial, considerado uno de los más importantes del suroccidente del país.

Este nuevo hecho ocurre en medio del complejo panorama de seguridad que enfrenta el departamento del Cauca. Según se ha informado, durante lo corrido del año los municipios de esta región han sido escenario de más de un centenar de ataques terroristas, además de bloqueos, secuestros, robo de vehículos y atentados con explosivos en la vía Panamericana, una situación que mantiene la preocupación de las autoridades y de los gremios de la región.

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