¡Más policías en las calles! 69 nuevos auxiliares apoyarán la seguridad en Antioquia

Resumen: La llegada de auxiliares de Policía fortalece el servicio de seguridad en Antioquia. Un total de 69 uniformados fueron asignados al departamento para apoyar las labores preventivas y comunitarias.

Los auxiliares de Policía continúan fortaleciendo la capacidad operativa de la institución en Antioquia. Un total de 69 uniformados fueron asignados al Departamento de Policía Antioquia tras culminar su proceso de formación, con el propósito de reforzar las labores de prevención, acompañamiento comunitario y apoyo a la seguridad en los municipios de la jurisdicción.

La incorporación hace parte de un grupo de 230 auxiliares de Policía que se graduaron durante una ceremonia realizada por la Policía Nacional.

Luego de finalizar satisfactoriamente su formación, los nuevos integrantes fueron distribuidos en diferentes unidades del país de acuerdo con las necesidades del servicio.

En el caso de Antioquia, el grupo está conformado por 53 hombres y 16 mujeres, quienes prestarán apoyo en las actividades que desarrolla la institución en los diferentes municipios bajo la jurisdicción del Departamento de Policía Antioquia.

Su labor estará enfocada en fortalecer la presencia institucional y respaldar las estrategias orientadas a la seguridad y la convivencia ciudadana.

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De acuerdo con la Policía Nacional, la llegada de este nuevo personal permitirá ampliar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de las comunidades, además de contribuir a las acciones preventivas y al acompañamiento de los habitantes en los territorios donde serán desplegados.

Con la llegada de estos auxiliares de Policía, las autoridades en Antioquia reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo sus capacidades institucionales mediante la incorporación de personal capacitado, con el fin de beneficiar a las comunidades de los 100 municipios que hacen parte de su jurisdicción policial.

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