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Resumen: La representante a la Cámara Nataly Vélez, respaldada por la bancada de Cambio Radical, radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 34 de la Constitución e instaurar la prisión perpetua revisable a adultos responsables de homicidio doloso y agresiones sexuales graves contra niños, niñas y adolescentes. Impulsada por estadísticas alarmantes registradas en 2025 —que reportan cerca de 10.000 delitos sexuales y 540 homicidios contra menores—, la iniciativa retoma una causa promovida por la congresista desde 2016 que coincide con las promesas de campaña del presidente Abelardo de la Espriella. Asimismo, el proyecto responde a la jurisprudencia de la Corte Constitucional al garantizar una revisión de la pena tras 20 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad automática, iniciando así un trámite que requerirá ocho debates en el Congreso para su aprobación.

Radican proyecto de ley para instaurar la prisión perpetua revisable a violadores y asesinos de menores

La representante a la Cámara Nataly Vélez, con el respaldo de la bancada de Cambio Radical, radicó un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 34 de la Constitución Política para permitir la prisión perpetua revisable a adultos condenados por homicidio doloso y agresiones sexuales graves contra niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, impulsada por Vélez desde su paso por el Concejo de Medellín en 2016, coincide con uno de los compromisos de campaña del presidente Abelardo de la Espriella.

Cifras que sustentan el proyecto

El texto presentado ante el Congreso justifica la urgencia del proyecto basándose en cifras registradas por la Policía Nacional durante el año 2025:

Delitos sexuales: Cerca de 10.000 reportes contra menores de edad, lo que equivale a un caso registrado cada 53 minutos (27 diarios).

Homicidios: Alrededor de 540 niños, niñas y adolescentes asesinados, con un promedio de una víctima cada 16 horas.

Alcance de la medida y marco constitucional

Para ajustarse al fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-294 de 2021) que prohíbe las penas perpetuas irreductibles, el proyecto establece reglas específicas de aplicación:

Población objeto: Adultos condenados por homicidio doloso, acceso carnal violento o acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, cuando la víctima sea menor de edad.

Mecanismo de revisión: Cumplidos 20 años de prisión efectiva, un juez evaluar de oficio si procede la reducción o sustitución de la condena. Si el condenado no cumple las condiciones, continuará en prisión.

Irretroactividad: La sanción solo se aplicará a hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor de la ley reglamentaria.

Ruta legislativa

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requerirá la aprobación de ocho debates en dos vueltas legislativas. De superar el trámite en el Congreso, el Gobierno tendrá un año para presentar la ley que regule los criterios de excepcionalidad y especial gravedad para imponer esta máxima sanción.

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