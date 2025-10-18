Andrea Valdiri muestra "el cinturón" ganado sin pelear, luego de que Yina Calderón "huyera" el Ring

¡Hicieron el ridículo! La Valdiri estrena «cinturón» sin pelea y hay video

Minuto30.com .- El esperado combate estelar de #StreamFighters4 entre Andrea Valdiri y Yina Calderón tuvo un desenlace que nadie anticipó.

Después de un explosivo pesaje lleno de provocaciones y tensión donde «se dijeron de todo», la pelea terminó con la huida de una de las contendientes.

En un giro dramático frente a millones de espectadores, Yina Calderón abandonó el combate, dejando a Andrea Valdiri con la victoria automática y el «cinturón» del evento.

El streamer y organizador, Westcol, no ocultó su frustración, afirmando sentirse «ofendido» por la decisión de Yina Calderón de retirarse en medio del show y «la vetó».

A pesar de la polémica, Westcol felicitó a la ganadora:

«Andrea Valdiri, te mereces una gran pelea», reconoció el streamer, lamentando que el encuentro no cumpliera con la expectativa del público.

