¡Hicieron el ridículo! La Valdiri estrena «cinturón» sin pelea y hay video

Resumen: En un giro dramático frente a millones de espectadores, Yina Calderón abandonó el combate patrocinado por Westcol, dejando a Andrea Valdiri con la victoria automática y el "cinturón" del evento.
Minuto30.com .- El esperado combate estelar de #StreamFighters4 entre Andrea Valdiri y Yina Calderón tuvo un desenlace que nadie anticipó.
Después de un explosivo pesaje lleno de provocaciones y tensión donde «se dijeron de todo», la pelea terminó con la huida de una de las contendientes.
En un giro dramático frente a millones de espectadores, Yina Calderón abandonó el combate, dejando a Andrea Valdiri con la victoria automática y el «cinturón» del evento.
El streamer y organizador, Westcol, no ocultó su frustración, afirmando sentirse «ofendido» por la decisión de Yina Calderón de retirarse en medio del show y «la vetó».
A pesar de la polémica, Westcol felicitó a la ganadora:
«Andrea Valdiri, te mereces una gran pelea», reconoció el streamer, lamentando que el encuentro no cumpliera con la expectativa del público.
Lea también: ¡Se dijeron de todo! Yina Calderón y Andrea Valdiri encendieron el pesaje antes de su pelea en Stream Fighters 4
Aquí más Noticias de Entetenimiento