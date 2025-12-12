Combate entre Ejército y Clan del Golfo sacude Urrao durante operativo contra minería ilegal

Resumen: En Urrao, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara del Ejército Nacional llevaron a cabo un operativo contra la minería ilegal, enfrentando presuntos miembros del Clan del Golfo en la zona del río Pavón. Durante la acción, se destruyó maquinaria utilizada para la extracción ilícita, buscando reducir el impacto ambiental, limitar la capacidad operativa de los grupos criminales y reforzar la seguridad de las comunidades afectadas históricamente por la violencia.

Tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional realizaron operaciones militares en el municipio de Urrao, Antioquia, dirigidas a combatir la extracción ilícita de yacimientos mineros y desarticular las acciones criminales de grupos armados organizados.

Durante el operativo, los uniformados sostuvieron combates con presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle del GAO Clan del Golfo en la zona del río Pavón. La operación forma parte de los esfuerzos del Ejército por afectar las economías ilegales que financian la violencia en el departamento y limitar la capacidad operativa de estas organizaciones criminales.

Esto le podría interesar: ¡Medellín refuerza su lucha contra el hambre! Más de 29.000 hogares recibieron paquetes alimentarios durante el año

Además de los enfrentamientos, las tropas lograron inutilizar maquinaria utilizada para la minería ilegal, con lo que se busca reducir el impacto ambiental generado por estas actividades en la región. La intervención también pretende enviar un mensaje de control territorial y fortalecer la seguridad de las comunidades cercanas, afectadas históricamente por la presencia de grupos armados.

Las autoridades continuarán monitoreando la zona y desplegando acciones estratégicas para desarticular las estructuras delictivas que operan en An