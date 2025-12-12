Resumen: Un adolescente de 17 años fue sancionado tras aceptar que orquestó y financió el asesinato de su tía, la periodista María Victoria Correa Ramírez, y de su abuela en Envigado. Según la Fiscalía, el menor contrató a sicarios para ejecutar el ataque con el fin de apropiarse del patrimonio familiar. Tres hombres que participaron en el crimen también fueron condenados.

¡Atención! Imponen sanción al adolescente que orquestó el asesinato de su tía y su abuela en Envigado

Un adolescente de 17 años fue declarado responsable de planear y financiar el crimen en el que fueron asesinadas la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana, María Norelia Correa, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo en el municipio de Envigado. La decisión fue adoptada por un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, luego de que el joven aceptara los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, el menor no solo ideó y coordinó el ataque, sino que además habría aportado los recursos para contratar a los sicarios que ejecutaron la acción. La Fiscalía estableció que su objetivo era apropiarse del patrimonio económico de las víctimas, bienes que eran administrados por su madre y que, al parecer, esperaba heredar.

El ataque se produjo cuando dos hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial y dispararon contra las hermanas Correa. Ambas fallecieron en el lugar. En el mismo hecho resultó herida una mujer de 73 años, también familiar de las víctimas.

Esto le podría interesar: ¿Inoportunos? Mintrabajo realiza inspección al Deportes Tolima horas antes del partido contra Junior

Durante la investigación, adelantada por la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Medellín, se recopiló evidencia que compromete al joven en la planeación del crimen. Entre el material incautado tras su captura, realizada el 22 de octubre en una finca del corregimiento Llano Grande de Rionegro, se encontraron dos manuscritos que contenían información relevante para esclarecer la forma en que se estructuró el plan.

Por estos hechos, el juez ordenó que el adolescente cumpla una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro especializado. Entre tanto, los tres hombres que participaron directamente en el doble homicidio —Juan Camilo Carvajal, alias ‘Gafas’; Deiby Posso, alias ‘Cali’; y Yuván Arenas, alias ‘El Mello’— ya fueron condenados mediante preacuerdo a 17 años y 6 meses de prisión cada uno.