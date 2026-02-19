Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín estrenó nuevo comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Tras un año y cuatro meses, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) estrena liderazgo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales para dar una calurosa bienvenida al brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, quien asume el cargo en reemplazo del general William Castaño Ramos.

El mandatario destacó que la llegada de Bello Cubides representa una garantía de carácter para la ciudad, pues se trata de un oficial que conoce profundamente las dinámicas de seguridad de Medellín, habiendo comandado previamente distritos clave en las comunas 12 y 13.

En su mensaje, Gutiérrez no solo dio la bienvenida al nuevo jefe policial, sino que exaltó la labor del general saliente, quien ahora dirigirá la unidad Antinarcóticos.

“Gracias al general William Castaño por su entrega y liderazgo; su trabajo deja huella en la ciudad”, expresó el alcalde, subrayando que el nuevo comandante llega con la misión de seguir fortaleciendo la seguridad con carácter y cercanía a la ciudadanía.

Henry Yesid Bello Cubides, abogado de profesión y con 32 años de trayectoria, es visto como una pieza estratégica para combatir el multicrimen gracias a su experiencia operativa en el Valle de Aburrá a finales de la década pasada.

El alcalde reiteró su respaldo total a la Fuerza Pública, señalando que Medellín los valora y los necesita en la lucha diaria por proteger la vida.

Con la llegada de este oficial santandereano, que cuenta con 49 condecoraciones y 189 felicitaciones, la alcaldía busca consolidar los indicadores de seguridad y convivencia en los diez municipios del área metropolitana.

Gracias al brigadier general William Castaño Ramos por su entrega, su liderazgo y su servicio por proteger la vida de nuestra gente. Su trabajo deja huella en la ciudad. Le damos la bienvenida al brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, un oficial que conoce a Medellín, que… pic.twitter.com/NnZfW9RzWE — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 19, 2026

