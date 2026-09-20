Colombia garantizará asistencia consular a los 17 exmilitares trasladados a Estados Unidos desde Haití

Un grupo de exmilitares colombianos habría participado en el asesinato del presidente de Haití y fueron extraditados a Miami, donde se enfrentan a un juicio que podría llevarlos a Cadena Perpetua. Fotos: Redes Sociales

Resumen: La Cancillería continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular que corresponda, velando por el respeto del debido proceso y condiciones adecuadas de detención, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes.

Minuto30.com .- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un pronunciamiento oficial para aclarar su postura frente al traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 17 connacionales implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Los puntos clave del comunicado son:

Asistencia consular ininterrumpida: El Gobierno colombiano destaca que ha monitoreado permanentemente la situación de los detenidos desde su captura, verificando sus condiciones de reclusión, contactando a sus familias y velando por el respeto a sus derechos humanos y garantías judiciales.

Cero intervención en el traslado: La Cancillería es enfática al aclarar que Colombia no participó en la decisión ni en el operativo que condujo a la entrega de los ciudadanos a Estados Unidos, siendo este un procedimiento exclusivo entre las autoridades de los países involucrados.

Competencia judicial estadounidense: A partir de este movimiento, será responsabilidad exclusiva de los tribunales de Estados Unidos determinar el grado de culpabilidad individual de los procesados.

Vigilancia del debido proceso: El Ministerio continuará brindando acompañamiento consular para asegurar que se respeten las condiciones de detención y el debido proceso en territorio estadounidense, manteniendo la política de no interferir en la autonomía ni en las decisiones de la justicia de ese país.

Comunicado

Sobre el traslado de 17 ciudadanos colombianos, desde la República de Haití hacia los Estados Unidos, quienes permanecían privados de la libertad desde 2021 por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar:

El Gobierno de Colombia, a través de su servicio diplomático y consular, ha realizado seguimiento permanente a la situación de los connacionales, adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las gestiones orientadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales.

El Gobierno de Colombia no intervino en la decisión ni en el procedimiento que condujo al traslado de los connacionales a los Estados Unidos, asunto que corresponde a las autoridades competentes de los países involucrados.

A partir de este traslado, corresponderá a las autoridades judiciales estadounidenses, en el marco de sus competencias y con pleno respeto de las garantías procesales, determinar las responsabilidades individuales que puedan existir en relación con los hechos investigados.

La Cancillería continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular que corresponda, velando por el respeto del debido proceso y condiciones adecuadas de detención, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes.

En contexto: Magnicidio de Jovenel Moïse: 17 exmilitares colombianos son trasladados a EE. UU. para enfrentar juicio