El ‘gota a gota’ terminó en secuestro: capturan a seis colombianos en Paraguay

Resumen: Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por el secuestro de un paisa vinculado al negocio del ‘gota a gota’. El rescate se dio tras operativos en Asunción y Luque.

En un operativo llevado a cabo por las autoridades de Paraguay, seis ciudadanos colombianos fueron capturados tras ser señalados como presuntos responsables del secuestro de un connacional y su pareja paraguaya.

Los implicados estarían vinculados a una red criminal dedicada al cobro de préstamos informales bajo la peligrosa modalidad de ‘gota a gota’, quienes mantuvieron en cautiverio a las víctimas durante cerca de 72 horas.

Las labores de rescate y detención se desarrollaron mediante allanamientos simultáneos en varias viviendas situadas en las localidades de Asunción y Luque.

La alerta fue emitida desde Medellín, donde los familiares del ciudadano retenido radicaron la denuncia tras recibir llamadas, videos y audios desgarradores en los que exigían el pago de 25 millones de pesos colombianos (aproximadamente 7.897 dólares o 50 millones de guaraníes) a cambio de no atentar contra la vida del hombre.

Lea también: ¡Una ternurita que busca familia! Princesa, la cachorra abandonada en Niquía que espera por un hogar

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional de Paraguay, Nimio Cardozo, la principal hipótesis apunta a una pugna interna dentro de la misma banda dedicada al negocio del gota a gota.

Todo indica que el colombiano raptado se desempeñaba como cobrador o funcionario dentro de dicha estructura y se habría apoderado de una suma de dinero perteneciente a la organización, lo que desató la violenta represalia por parte de sus propios compañeros.

Durante el tiempo que duró la retención ilegal, la víctima fue sometida a continuas agresiones físicas y tratos crueles. La Policía y la Fiscalía paraguayas continúan realizando las indagaciones pertinentes para definir el grado de responsabilidad de cada uno de los seis capturados y no descartan la ocurrencia de nuevas detenciones a medida que avance el análisis de los elementos probatorios incautados en los procedimientos.

Más noticias de Colombia