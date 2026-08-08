Resumen: A pesar de haber sido dejada a su suerte a su corta edad, Princesa no ha perdido la nobleza y la confianza en el ser humano, y hoy espera que una familia compasiva le abra las puertas de su casa para siempre.

¡Una ternurita que busca familia! Princesa, la cachorra abandonada en Niquía que espera por un hogar

Minuto30.com .- Las historias de rescate en el norte del Valle de Aburrá no se detienen, y hoy el turno de buscar un final feliz es para Princesa. Esta hermosa cachorrita es la nueva protagonista de nuestra sección de adopciones, tras ser víctima del cruel flagelo del abandono en las calles del sector de Niquía, en el municipio de Bello.

A pesar de haber sido dejada a su suerte a su corta edad, Princesa no ha perdido la nobleza y la confianza en el ser humano, y hoy espera que una familia compasiva le abra las puertas de su casa para siempre.

Una cachorra llena de vida y amor

Quienes han estado cuidando de Princesa en su hogar de paso la describen con una sola palabra: «ternurita». Al tener apenas 8 meses de edad, se encuentra en una etapa maravillosa, ideal para adaptarse fácilmente a las costumbres de un nuevo hogar y ser educada con amor y paciencia.

Entre sus principales características destacan:

Vitalidad y alegría: Es una perrita supremamente tierna y muy juguetona. Su energía es perfecta para acompañar caminatas, jugar en el parque y alegrar el ambiente de cualquier casa.

Salud al día: Ya ha recibido atención básica y se entrega desparasitada, dando un paso importante en su esquema de salud preventivo.

¿Cómo puedes adoptar a Princesa?

Adoptar a un cachorro de 8 meses es un compromiso de vida que requiere tiempo, cariño y responsabilidad, pero que se recompensa con años de lealtad absoluta. Princesa solo está pidiendo una segunda oportunidad para demostrar todo el amor y cuidado que tiene para ofrecer.

Si tu corazón y tu hogar tienen el espacio perfecto para ella, el proceso de adopción es muy fácil. Solo debes comunicarte con sus rescatistas a través de la siguiente línea telefónica o de WhatsApp:

📞 Contacto para adopción: 304 5988105

¡Comparte! Un simple clic puede hacer que la foto de Princesa llegue a la pantalla de la persona indicada.

¡Unamos fuerzas para que esta cachorra deje de ser huérfana hoy mismo!