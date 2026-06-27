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Resumen: Autoridades en Remedios, Antioquia, detuvieron a un albañil de 57 años acusado de abusar de sus hijos de 4 y 6 años desde 2024. Detalles de la captura.

Capturan en Remedios a hombre por abuso sexual de sus hijos de 4 y 6 años

Una alarmante captura sacudió en las últimas horas a la comunidad del Nordeste antioqueño, luego de que las autoridades judiciales pusieran tras las rejas a un sujeto señalado de abuso sexual contra sus hijos menores de edad.

Los investigadores le venían siguiendo los pasos a un hombre de 57 años de edad, quien era requerido de manera urgente por los despachos judiciales locales debido a su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por los organismos de seguridad del departamento, este aberrante caso de orden público se venía registrando en el municipio de Remedios.

El detenido habría aprovechado su condición de progenitor para vulnerar de manera sistemática a sus dos hijos, dos pequeños de tan solo 4 y 6 años de edad.

Las pesquisas apuntan a que los vejámenes e inocencias truncadas se venían ejecutando de forma continuada aproximadamente desde el año 2024.

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Tras las audiencias concentradas y la respectiva legalización de la detención, un juez determinó imponerle al procesado la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, mientras avanza la etapa de judicialización formal por los delitos imputados en concurso homogéneo y sucesivo.

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