Colombiano casi muere tras llevar cocaína líquida en su estómago en su viaje a Italia

Resumen: Un colombiano fue operado en Italia tras sufrir una obstrucción estomacal: médicos hallaron tres bolsas de cocaína líquida en su cuerpo. Ahora enfrentará cargos por narcotráfico.

Lo que parecía ser un simple dolor abdominal terminó destapando un oscuro caso de narcotráfico en Italia. Un ciudadano colombiano de 30 años fue intervenido de urgencia en el hospital Santa María Goretti, en la provincia de Latina, luego de que los médicos descubrieran que en su cuerpo llevaba tres bolsas llenas de cocaína líquida.

El hecho se registró el pasado 5 de septiembre de 2025, cuando el hombre llegó inicialmente al hospital de Aprilia, pero debido a la gravedad de su estado fue trasladado a un centro de mayor complejidad.

Lea también: Así avanzan las obras de mitigación de riesgo de la quebrada La Sabanetica, va a toda marcha

Allí, tras varios exámenes, los especialistas identificaron que la obstrucción en su tracto digestivo era causada por objetos extraños. Durante la cirugía, hallaron que se trataba de tres condones rellenos con cocaína, utilizados como método de transporte por las denominadas “mulas”.

El procedimiento no solo salvó la vida del colombiano, sino que confirmó las sospechas de las autoridades italianas sobre una red de tráfico de drogas que sigue operando bajo esta modalidad, popularizada en Colombia desde comienzos de los años 2000. La Policía del Estado ahora custodia la habitación del hospital donde permanece internado el connacional, quien deberá responder judicialmente por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.

El caso evidencia los riesgos extremos a los que se exponen quienes aceptan ser “mulas”: desde complicaciones médicas que pueden resultar mortales hasta largas condenas en cárceles extranjeras.

Más noticias de Colombia