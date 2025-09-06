Así avanzan las obras de mitigación de riesgo de la quebrada La Sabanetica, va a toda marcha

Resumen: En Sabaneta, la Alcaldía avanza en las obras de mitigación en la quebrada La Sabanetica. Ya se han completado 60 metros de canalización en concreto e instalado gaviones. Próximamente se construirá un box culvert para reforzar la protección y la gestión del riesgo en el municipio.

La Alcaldía de Sabaneta avanza a toda marcha con un proyecto integral de ingeniería para neutralizar el riesgo en la quebrada La Sabanetica. Las obras, que ya cuentan con 60 metros lineales de canalización en concreto, buscan fortalecer la seguridad de las familias a través de un sistema robusto de saneamiento hídrico y estabilización de taludes.

La intervención, que se ejecuta como una prioridad de la Administración Municipal, ya tiene importantes avances. Se han completado 60 metros lineales de estructura de concreto armado para confinar el flujo de agua y prevenir desbordamientos. Adicionalmente, en la zona alta de Cañaveralejo se ha iniciado la instalación de gaviones para reforzar el terreno y controlar la erosión.

Según lo indicaron las autoridades, la próxima fase del proyecto incluirá la construcción de un box culvert cerca a la unidad Sabaneta Campestre. Esta obra está diseñada para optimizar el manejo de caudales y elevar el nivel de protección de la quebrada, que ha sido un punto de riesgo en el municipio.

Este tipo de intervenciones técnicas reflejan una inversión estratégica en la gestión del riesgo, priorizando la seguridad de las familias y construyendo resiliencia frente a futuros eventos climáticos. La Alcaldía de Sabaneta asegura que la protección de la vida y el bienestar de los ciudadanos es el eje central de sus decisiones de inversión.

