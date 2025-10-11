¡Emotivo regreso! Las colombianas retenidas en Israel llegaron al país

Resumen: Manuela Bedoya y Luna Barreto regresaron a Colombia junto a Gustavo Petro tras su retención en Israel. El Gobierno destacó su labor humanitaria.

El regreso de Manuela Bedoya y Luna Barreto a Colombia fue recibido con emoción. Las dos mujeres, quienes habían sido retenidas durante seis días en Israel, arribaron al país en el avión presidencial junto al mandatario Gustavo Petro, tras su viaje diplomático a Bruselas.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Gobierno mantuvo contacto permanente con ambas y sus familias durante el tiempo de su detención, y adelantó gestiones diplomáticas y humanitarias con organismos internacionales para garantizar su retorno seguro.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo enfatizó que “las acciones solidarias no deben ser tratadas como delito” y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia global.

Como símbolo de reconocimiento, el presidente Petro entregó un obsequio a Bedoya y Barreto, destacando la solidaridad del Estado en su proceso de retorno.

Según fuentes del Dapre, las dos mujeres y sus familias han enfrentado amenazas y hostigamientos por su participación en la Flota Global Sumud, movimiento con fines humanitarios. Se espera que permanezcan algunos días en Colombia antes de retomar sus actividades.

En el caso de Luna Valentina Barreto, su regreso a Jordania podría concretarse en las próximas semanas, país donde ha residido en los últimos años y desde donde impulsa acciones solidarias en la región.

