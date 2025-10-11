El nadador colombiano Alejandro Hurtado sumó su segunda presea al palmarés nacional en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025 que se celebra en las costas de Marina El Alamein, Egipto.

En una emocionante jornada, Hurtado se alzó con la medalla de bronce en la prueba de 3 kilómetros bialetas senior este viernes 10 de octubre.

Con un tiempo de 30 minutos y 37 segundos, Hurtado aseguró la tercera casilla tras enfrentarse a 14 atletas de diversas nacionalidades, incluyendo competidores de potencia como Italia, Grecia y Francia.

La prueba fue liderada por el francés Clement Batte, quien se llevó el oro con un registro de 29 minutos y 56 segundos. La plata fue para el local, el egipcio Marwan Ahmed Elamrawy, con una diferencia de tan solo tres segundos respecto al campeón.

¡Doble bronce y gloria! Alejandro Hurtado conquista el Mundial de Aguas Abiertas

Este logro se suma al bronce que Hurtado ya había conseguido en la prueba de 1 kilómetro bialetas senior, donde cronometró 9:52.90. En esa ocasión, el francés Clement Batte también se llevó el título mundial con una marca de 9:49.55.

Las actuaciones de Hurtado contribuyen significativamente al medallero colombiano en el certamen. En la primera jornada, la delegación nacional celebró el tetracampeonato de Alexander Jiménez en la prueba de 1 kilómetro superficie.

Jiménez se colgó la medalla de oro con un impresionante tiempo de 8:37.64, superando al egipcio Hassan Eldafrawy (segundo) y al turco Derin Toparlak (tercero).

Antes de la jornada final de este sábado 11 de octubre, Colombia acumula un total de tres medallas: una de oro y dos de bronce, demostrando el alto nivel competitivo de sus representantes en las aguas abiertas.

