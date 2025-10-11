¡Una belleza! Colombia será protagonista del «clásico suramericano» en semis del Mundial Sub-20

Minuto30
    ¡Hoy juega Colombia en el Mundial Sub-20! Contra España va por el paso a semifinales
    ¡Horario y por dónde ver! Colombia Sub-20 enfrenta a Argentina buscando la final del Mundial Chile 2025. Foto: FCF
    Resumen: El Mundial Sub-20 tendrá un apasionante choque sudamericano en la semifinal. La CONMEBOL confirmó que la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a la Selección Argentina por un lugar en la gran final del torneo.

    Minuto30.com .- El Mundial Sub-20 tendrá un apasionante choque sudamericano en la semifinal. La CONMEBOL confirmó que la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a la Selección Argentina por un lugar en la gran final del torneo.

    Camino a la Semifinal

    • Colombia: Logró su histórica clasificación al vencer a España en un intenso partido de cuartos de final, con un marcador de 3-2. Esta es la segunda vez en la historia que Colombia accede a esta fase de un Mundial Sub-20. Néiser Villarreal, autor de una tripleta, fue la gran figura ante los europeos.
    • Argentina: Consiguió su pase en el último turno al derrotar a México por 2-0. Los goles argentinos fueron obra de Maher Carrizo a los 9 minutos y Mateo Silvetti a los 56 minutos.

    Fecha y Hora del Superclásico

    El emocionante duelo por la final se jugará el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

    • Partido: Colombia vs. Argentina
    • Fecha: Miércoles 15 de julio
    • Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

    Lea también: ¡Remontada Histórica! Colombia vence a España con un Hat-trick de Néiser Villarreal y es Semifinalista del Mundial Sub-20

