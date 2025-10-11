¡Una belleza! Colombia será protagonista del «clásico suramericano» en semis del Mundial Sub-20

Resumen: El Mundial Sub-20 tendrá un apasionante choque sudamericano en la semifinal. La CONMEBOL confirmó que la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a la Selección Argentina por un lugar en la gran final del torneo.
Minuto30.com .- El Mundial Sub-20 tendrá un apasionante choque sudamericano en la semifinal. La CONMEBOL confirmó que la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a la Selección Argentina por un lugar en la gran final del torneo.
El emocionante duelo por la final se jugará el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
¡Semifinal sudamericana en el #U20WC! @Argentina y @FCFSeleccionCol se enfrentarán el miércoles por un lugar en la Final #CreeEnGrande pic.twitter.com/jsmnn7JTgW
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 12, 2025
Lea también: ¡Remontada Histórica! Colombia vence a España con un Hat-trick de Néiser Villarreal y es Semifinalista del Mundial Sub-20
Aquí más Noticias de Deportes