  • ¡Remontada Histórica! Colombia vence a España con un Hat-trick de Néiser Villarreal y es Semifinalista del Mundial Sub-20

    ¡Remontada Histórica! Colombia vence a España con un Hat-trick de Néiser Villarreal y es Semifinalista del Mundial Sub-20

    neiser villareal
    Néiser Villareal maró los tres tantos que llevaron a Colombia sub20 a ser la primera clasificada a semifinales
    • ¡Remontada Histórica! Colombia vence a España con un Hat-trick de Néiser Villarreal y es Semifinalista del Mundial Sub-20

    Resumen: Colombia logra la histórica gesta de avanzar a las semifinales y se posiciona entre las cuatro mejores selecciones Sub-20 del mundo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Selección Colombia Sub-20 ha logrado una hazaña épica al convertirse en la primera semifinalista de la Copa Mundial de la categoría, tras un emocionante partido en el que logró remontar y dejar en el camino a España.

    El héroe indiscutible de la jornada fue Néiser Villarreal, quien marcó una tripleta que selló la clasificación y consolidó su excelente rendimiento en el torneo, sumando ya cinco tantos en el mundial.

    El partido fue un verdadero pulso de emociones: Colombia abrió el marcador, pero España logró empatar y, posteriormente, superar en el marcador. La ‘Tricolor’ luchó hasta el final, empatando nuevamente, y justo al minuto 89, Villarreal apareció para anotar el gol de la victoria.

    Con un marcador final a su favor, Colombia logra la histórica gesta de avanzar a las semifinales y se posiciona entre las cuatro mejores selecciones Sub-20 del mundo.

