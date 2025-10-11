¡Remontada Histórica! Colombia vence a España con un Hat-trick de Néiser Villarreal y es Semifinalista del Mundial Sub-20

Minuto30.com .- La Selección Colombia Sub-20 ha logrado una hazaña épica al convertirse en la primera semifinalista de la Copa Mundial de la categoría, tras un emocionante partido en el que logró remontar y dejar en el camino a España.

El héroe indiscutible de la jornada fue Néiser Villarreal, quien marcó una tripleta que selló la clasificación y consolidó su excelente rendimiento en el torneo, sumando ya cinco tantos en el mundial.

El partido fue un verdadero pulso de emociones: Colombia abrió el marcador, pero España logró empatar y, posteriormente, superar en el marcador. La ‘Tricolor’ luchó hasta el final, empatando nuevamente, y justo al minuto 89, Villarreal apareció para anotar el gol de la victoria.

Con un marcador final a su favor, Colombia logra la histórica gesta de avanzar a las semifinales y se posiciona entre las cuatro mejores selecciones Sub-20 del mundo.

