Colombia extraditará este martes a alias Pipe Tuluá

Resumen: Colombia extraditará a alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de La Inmaculada, a EE.UU. El envío coincide con la reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca.

El Gobierno Nacional confirmó que este martes 3 de febrero se llevará a cabo la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.

El envío del máximo cabecilla de la banda criminal ‘La Inmaculada’ se produce a pocas horas del esperado encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

Esta decisión, confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es interpretada como una señal de compromiso absoluto de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La orden presidencial fue clara: agilizar el traslado de Marín Silva lo antes posible a territorio estadounidense, especialmente tras conocerse reportes de inteligencia que advertían sobre un inminente riesgo de fuga.

Para la administración Petro, la extradición de este capo no es un evento aislado, sino un hecho relevante para reconstruir la confianza bilateral con Washington, que se ha visto afectada por las recientes tensiones políticas y la revocación de visas. Colombia busca demostrar con cifras y hechos que sigue siendo el país que más delincuentes entrega a la justicia norteamericana.

Alias ‘Pipe Tuluá’ tiene cuentas pendientes de gran envergadura. Según el expediente 4:24-CR-195 emitido en septiembre de 2024, el señalado narcotraficante lideraba una red dedicada al envío masivo de cocaína.

El proceso de extradición lo obliga a responder ante una corte de Florida por tres cargos específicos: concierto para poseer y distribuir estupefacientes, conspiración para el tráfico internacional de drogas y la fabricación de más de cinco kilogramos de cocaína con destino final en las calles de Estados Unidos.

El Ministerio de Justicia dejó en firme la resolución de entrega tras rechazar todos los recursos presentados por la defensa del criminal.

