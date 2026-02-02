¡Bad Bunny conquista los Grammy! Tres premios, un hito histórico y una voz por la comunidad latina

Resumen: Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas de los Grammy 2026 al obtener tres galardones, incluido el histórico premio a Álbum del Año con un disco completamente en español. Aunque no se presentó en tarima por restricciones contractuales, su discurso en defensa de la comunidad migrante y su impacto cultural consolidaron la noche como un momento clave para la música latina.

La edición 2026 de los Premios Grammy quedará marcada como un hito para la música latina. El artista puertorriqueño Bad Bunny se alzó con tres gramófonos durante la gala celebrada en Los Ángeles, consagrándose como el gran protagonista de la noche al obtener el Grammy a Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, convirtiéndose en el primer trabajo completamente en español que recibe este reconocimiento principal de la Academia. Además, el cantante fue premiado en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global.

¿Por qué no cantó en los Grammy?

Aunque era uno de los artistas más esperados sobre el escenario del Crypto.com Arena, Bad Bunny no realizó una presentación musical durante la ceremonia. La razón está ligada a su rol como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026. Este compromiso incluye una cláusula de exclusividad que le impide participar en otros eventos de gran visibilidad en los días previos, entre ellos los Grammy.

Durante la transmisión, el anfitrión Trevor Noah hizo referencia a esta situación en tono distendido al dialogar con el artista. Bad Bunny confirmó que tenía la intención de cantar, pero explicó que las restricciones contractuales se lo impedían. No obstante, en un momento espontáneo, Noah inició a capela unas líneas de DtMF, a las que el cantante se sumó brevemente.

Un discurso con impacto social

Más allá de los aplausos por sus logros musicales, Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia durante su discurso de aceptación. Al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, lanzó un mensaje directo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y las políticas migratorias del país.

“ICE out. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos”, expresó ante una ovación del público.

Sus palabras resonaron en una gala atravesada por mensajes sociales y políticos, en la que varios artistas aprovecharon el escenario para manifestar su apoyo a las comunidades migrantes. La intervención del puertorriqueño se consolidó como una de las más simbólicas y aplaudidas de la noche.

Álbum del Año: un triunfo que redefine la industria

El reconocimiento de DeBÍ TiRAR MáS FOToS como Álbum del Año trasciende el logro individual y marca un punto de inflexión para la industria musical. Su victoria en la categoría más importante de los Grammy evidencia el lugar protagónico que ha alcanzado la música en español dentro de un escenario históricamente dominado por producciones en inglés.

El galardón refleja la transformación del mercado global y el creciente reconocimiento de nuevas audiencias, estéticas y lenguajes musicales.

Aunque no se presentó en el escenario durante la ceremonia, Bad Bunny cerró la noche como una de las figuras más influyentes del evento, confirmando que su impacto se extiende más allá de los escenarios y los rankings, y consolidándose como una voz cultural de alcance mundial.