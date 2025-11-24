Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Cae narcofurgón con 500 kilos de marihuana ocultos entre vísceras refrigeradas

    Un narcofurgón, vísceras refrigeradas y 500 kilos de marihuana. Así intentaban burlar a las autoridades en Santander.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cae narcofurgón con 500 kilos de marihuana ocultos entre vísceras refrigeradas

    Resumen: Incautan un narcofurgón con 500 kilos de marihuana ocultos entre vísceras refrigeradas en Cimitarra. Dos capturados y un golpe millonario al narcotráfico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional permitió la interceptación de un narcofurgón que transportaba 500 kilos de marihuana camuflados entre vísceras refrigeradas, una modalidad utilizada por estructuras narcotraficantes para evadir los controles en las vías del país.

    El procedimiento se llevó a cabo este lunes 24 de noviembre en el sector San Pedro La Paz, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander.

    De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados detectaron el narcofurgón como un vehículo sospechoso durante labores de registro y control.

    Al inspeccionar la carga, encontraron que el estupefaciente estaba distribuido en paquetes escondidos entre productos refrigerados, lo que dificultaba su detección y mantenía estable la temperatura del cargamento.

    En el lugar fueron capturados dos hombres de 37 y 40 años, quienes admitieron haber recibido $20 millones de pesos para adquirir la marihuana y ocultarla dentro de la carga refrigerada. El vehículo hacía la ruta Cali–Bucaramanga y se presume que el destino final de la droga era un mercado regional de distribución.

    En Colombia su valor supera los $900 millones de pesos, mientras que en el mercado internacional podría costar más de $2,5 millones de dólares.

    Los capturados, el vehículo y la marihuana quedaron a disposición de la Fiscalía de Cimitarra (Santander).

    Cae narcofurgón con 500 kilos de marihuana ocultos entre vísceras refrigeradas

    Foto de cortesía.

    Cae narcofurgón con 500 kilos de marihuana ocultos entre vísceras refrigeradas

    Foto de cortesía.

