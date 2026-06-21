Resumen: Tras consagrarse como el nuevo presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, el abogado barranquillero Abelardo de la Espriella ofreció sus primeras declaraciones oficiales en las que priorizó la geopolítica de seguridad, afirmando que para "ganar el futuro" el país necesita establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, al que definió no solo como su primer socio comercial sino como el aliado estratégico fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Este contundente mensaje de política exterior ratifica el enfoque de orden y "mano dura" que caracterizó la campaña del líder del movimiento Defensores de la Patria, quien junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, asumirá la jefatura de Estado el próximo 7 de agosto con la promesa de reconfigurar la seguridad, la justicia transicional y el modelo económico de la nación.

«Colombia ganó su partido más importante»: Las primeras palabras de Abelardo de la Espriella tras su triunfo

Pocas horas después de confirmarse su victoria en las urnas en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia, el presidente electo, Abelardo de la Espriella Otero, ofreció su primer discurso oficial ante miles de simpatizantes en la capital del país. Con el 99,8% de las mesas escrutadas por la Registraduría Nacional, el líder de la derecha consolidó su triunfo frente al senador de izquierda Iván Cepeda, marcando un giro definitivo en el rumbo geopolítico y de seguridad de la nación.

Durante su intervención, De la Espriella trazó de inmediato lo que será la columna vertebral de su política exterior y de defensa, enfatizando una profunda reconexión estratégica con el gobierno norteamericano para combatir las estructuras del narcotráfico y el crimen transnacional.

Las primeras declaraciones del presidente electo

Desde su sede de campaña, visiblemente emocionado y acompañado por su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, el nuevo mandatario de los colombianos fijó su postura frente al futuro inmediato del país:

“Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia, necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado. Firme por la patria”.

Perfil del nuevo mandatario: El arribo del ‘Tigre’ al poder

El triunfo de este domingo consagra el meteórico ascenso político de una de las figuras más mediáticas y controvertidas del acontecer nacional:

Origen y Trayectoria: Nacido en Barranquilla, De la Espriella se forjó una alta reputación en los estrados judiciales como fundador de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, especializándose en la defensa penal de casos de alto impacto público.

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Estilo Político: Bajo el seudónimo de ‘El Tigre’, saltó a la arena electoral liderando el movimiento independiente «Defensores de la Patria», caracterizándose por una retórica de orden vertical, defensa de las libertades económicas y abierta oposición a las políticas de la administración saliente.

Ejes de Gobierno: Su plan para el periodo 2026-2030 contempla una política de «mano dura» inspirada en modelos de seguridad regionales, la creación de megacárceles, una drástica reducción del gasto estatal para incentivar la empresa privada y una fuerte revisión al sistema de justicia transicional.

Con este contundente mensaje de alineación internacional y combate frontal a la criminalidad, De la Espriella comenzará el proceso de empalme con el gobierno saliente para asumir oficialmente la jefatura de Estado el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño.

«Colombia ganó su partido más importante»: Las primeras palabras de Abelardo de la Espriella tras su triunfo