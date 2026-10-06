Resumen: La Selección Colombia venció 2-0 a Perú con una destacada actuación de los jugadores de Atlético Nacional, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo. El equipo de Néstor Lorenzo consolida su recambio en el mediocampo.

Con sello «verdolaga»: Colombia derrota a Perú y cierra su gira de amistosos con una renovación en marcha

Minuto30.com .- La Selección Colombia cerró su participación en la reciente fecha FIFA con una victoria de 2-0 frente a su similar de Perú. El encuentro, que sirvió como laboratorio para el técnico Néstor Lorenzo, dejó un balance positivo gracias a las variantes del segundo tiempo y al brillo particular de la sangre joven proveniente del fútbol local, específicamente de Atlético Nacional.

Tras una primera mitad trabada y que dejó mucho que desear en cuanto a generación de juego, el cuerpo técnico movió el banquillo para los segundos 45 minutos. Estas modificaciones le inyectaron el dinamismo y la verticalidad que la ‘Tricolor’ necesitaba, encontrando en el ingreso del ‘verdolaga’ Rengifo la llave para destrabar el esquema defensivo de los incas.

Los goles y el punto de quiebre

El cerrojo peruano se rompió gracias a una conexión con sello del fútbol profesional colombiano. Fue el lateral Samuel Velásquez, también ficha de Atlético Nacional, quien se encargó de abrir el marcador en el minuto 57, encendiendo las esperanzas de victoria y justificando la confianza depositada en los nuevos talentos.

El panorama se oscureció aún más para el conjunto peruano sobre el minuto 65, cuando el defensor Miguel Araujo vio la tarjeta roja. Esta expulsión dejó a los dirigidos por Mano Menezes en inferioridad numérica y le permitió a Colombia establecer un dominio absoluto sobre el terreno de juego, administrando la posesión y los tiempos del partido.

La insistencia colombiana y el control del balón rindieron sus frutos definitivos en el tiempo de descuento (90+2′), cuando la ‘Tricolor’ selló el 2-0 definitivo para asegurar el triunfo.

El balance de la gira y la era post-James

Con este resultado, Colombia concluye su ciclo de amistosos internacionales registrando los tres escenarios posibles: un empate frente a México, una derrota ante Paraguay y esta reconfortante victoria contra Perú.

Más allá de los resultados, esta fecha FIFA marca un punto de inflexión táctico para el esquema de Néstor Lorenzo. Los encuentros sirvieron para empezar a consolidar la tan anunciada renovación, especialmente en la zona del mediocampo, un área que quedó huérfana de sus referentes históricos tras la reciente renuncia a la selección de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

El protagonismo de jugadores como Velásquez y Rengifo demuestra que el recambio generacional de la Selección Colombia ya está en marcha, buscando mantener la competitividad del equipo de cara a los próximos retos oficiales.