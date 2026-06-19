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    Colombia expulsa a alias «Javi», líder de Los Choneros y hermano de alias «Fito»

    La captura internacional de alias ‘Javi’ se dio gracias a una Notificación Roja de Interpol

    Publicado por: SoloDuque

    Alias "javi", el hombre más buscado de Ecuador, se escondía en Colombia con identidad falsa. Foto: Migración Colombia
    Alias "javi", el hombre más buscado de Ecuador, se escondía en Colombia con identidad falsa. Foto: Migración Colombia
    Colombia expulsa a alias «Javi», líder de Los Choneros y hermano de alias «Fito»

    Resumen: La captura internacional de alias ‘Javi’ se dio gracias a una Notificación Roja de Interpol, mediante la cual era requerido por su presunta participación en una pluralidad de delitos de alto impacto

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades colombianas, a través de Migración Colombia, efectuaron la expulsión del territorio nacional de Ronald Macías, conocido con el alias de ‘Javi’. Este sujeto es identificado como uno de los principales cabecillas de la peligrosa organización criminal ecuatoriana Los Choneros y es hermano de alias ‘Fito’.

    Tras ser capturado en la ciudad de Bogotá, Macías, quien figuraba en la lista de los más buscados de Ecuador, fue entregado a la justicia de su país.

    La captura internacional de alias ‘Javi’ se dio gracias a una Notificación Roja de Interpol, mediante la cual era requerido por su presunta participación en una pluralidad de delitos de alto impacto. Entre los cargos que se le imputan destacan homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

    De acuerdo con los reportes de inteligencia compartidos por las autoridades ecuatorianas, Macías no era un miembro menor; tras consolidarse como uno de los herederos de la estructura criminal liderada por su hermano, había asumido un rol estratégico y fundamental en las operaciones enfocadas en la expansión internacional del grupo delictivo.

    Tras oficializarse su expulsión y posterior entrega a las autoridades judiciales del vecino país, se tiene previsto que alias ‘Javi’ sea trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel del Encuentro, donde enfrentará los procesos penales por los múltiples delitos que se le atribuyen.

    Se estableció que ‘Javi’ residía en Colombia utilizando documentación y una identidad diferente a la original.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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