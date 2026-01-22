Colombia envía poderosa misión para frenar el infierno de fuego en Chile

Resumen: La Corte Constitucional admitió la solicitud del alcalde Federico Gutiérrez para suspender la emergencia económica del Gobierno. Gremios y Asocapitales se unen a la demanda.

Colombia reafirma su liderazgo en la cooperación internacional ante desastres naturales en un momento crítico para Chile. Tras una solicitud formal del gobierno de Gabriel Boric, el país enviará un contingente de 80 expertos de alto nivel para combatir los voraces incendios forestales que azotan a este país.

Esta misión, coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se suma a la emergencia que ha escalado a niveles trágicos, con un saldo que ya asciende a 21 personas fallecidas y cerca de 20.000 damnificados, principalmente en la región del Biobío.

El despliegue logístico colombiano es masivo e incluye el transporte de más de 13 toneladas de herramientas y equipos técnicos.

El grupo de rescatistas partirá el próximo 28 de enero en un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Colombiana para intervenir en zonas donde los incendios no solo son producto de la naturaleza.

De hecho, la policía chilena anunció este jueves 22 de enero la detención de un tercer sospechoso de haber iniciado el fuego intencionalmente en la localidad de Punta de Parra. El sujeto fue sorprendido durante el toque de queda portando un encendedor y sustancias alucinógenas, tras ser delatado por vecinos que lo vieron prendiendo fuego al bosque de eucaliptos.

La intervención colombiana es vital, pues las autoridades chilenas luchan actualmente contra 19 focos activos en regiones como Ñuble y La Araucanía.

El personal colombiano, integrado por bomberos, militares y personal de la Cruz Roja, aportará su experiencia durante 15 días en el manejo integral del fuego y atención médica, apoyando a una población que ha visto cómo miles de viviendas quedaron reducidas a cenizas.

Esta operación internacional refuerza los lazos de hermandad y pone a prueba la capacidad de respuesta de Colombia ante retos ambientales de gran escala.

